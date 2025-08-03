Эксперты назвали лучшие упражнения для проблем тазобедренного сустава

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Новые исследования показали, что еженедельные групповые занятия спиннингом могут быть эффективнее традиционной физиотерапии для пациентов с проблемами тазобедренного сустава.

Об этом пишет Daily Mail

Остеоартроз тазобедренного сустава — заболевание, возникающее из-за разрушения хряща в суставе, вызывая боль и скованность, — затрагивает около 3,2 миллиона человек в Великобритании.

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Исследователи считают, что занятия спиннингом не только эффективны, но и экономически выгодны для Национальной службы здравоохранения (NHS), что может помочь сократить время ожидания на физиотерапию.

В исследовании, проведенном специалистами Университета Борнмута и Университетских больниц Дорсета, приняли участие 211 пациентов. Половина из них получала обычное физиотерапевтическое лечение, тогда как другая половина прошла восьминедельную программу «Chain» — комплекс упражнений и обучающих занятий, включавший 30-минутные тренировки на велотренажере под руководством инструктора.

По результатам исследования, опубликованного в журнале The Lancet Rheumatology, в группе, которая занималась спиннингом, отметили значительное улучшение функции суставов и качества жизни.

По мнению экспертов, программа Chain является более экономичной альтернативой и может помочь NHS обслуживать больше пациентов с лучшими результатами.

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Профессор ортопедии Том Вейнрайт отметил, что групповые занятия позволяют лечить сразу нескольких пациентов одновременно, что значительно снижает время ожидания.

Профессор Роб Миддлтон добавил, что избежание операций по замене тазобедренного сустава — которая стоит NHS более 6000 фунтов стерлингов — экономит средства системы и улучшает состояние пациентов.

Программа Chain действует с 2013 года и доступна по направлению врача. Для расширения доступа ученые создали виртуальный курс, который позволяет заниматься дома или в спортзале.

Доктор Питер Уилсон, главный врач UHD, отметил, что из-за старения населения количество пациентов с остеоартрозом растет, а новые методы лечения помогут уменьшить нагрузку на NHS.

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Напомним, ранее мы писали о том, что врач рассказал о вредных для суставов продуктах, особенно если человек имеет такие заболевания, как артрит, артроз, остеоартроз и другие подобные болезни.