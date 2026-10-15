Эксперты назвали новый продукт, который может улучшать настроение

Орехи / © Pixabay

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Ежедневное употребление 40 г грецких орехов может положительно влиять на эмоциональное состояние и метаболизм людей.

К такому выводу пришли ученые, пишет Food & Function.

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Грецкие орехи содержат омега-3 жирные кислоты, триптофан, клетчатку. Орехи содержат также триптофаны. Эта незаменимая аминокислота используется организмом для выработки серотонина. Серотонин — это химический посредник, участвующий в регулировании настроения, сна и аппетита.

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Орехи содержат полифенолы, обладающие антиоксидантными свойствами. Некоторые из них, в частности элагитанины, расщепляются кишечными бактериями на уролитины — исследователи изучают их возможную роль в поддержании здоровья.

В совокупности эти компоненты могут оказывать влияние на ряд биологических процессов, связанных с кишечником и мозгом.

Следовательно, грецкие орехи могут быть частью сбалансированного рациона, а их регулярное употребление потенциально связано с определенными изменениями настроения и метаболизма. В то же время пока рано говорить о них как о средстве лечения депрессии или о продукте, непосредственно повышающем серотонин в мозге. Для подтверждения результатов нужны более масштабные и длительные исследования с участием разных групп людей.

Ранее сообщалось, что регулярное употребление кешью помогает бороться с ожирением, а также может улучшить показатели здоровья без строгих диет и тренировок.

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