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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
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Эксперты назвали новый продукт, который может улучшать настроение

Грецкий орех является прекрасной составляющей сбалансированного рациона и может поддержать организм, а также улучшить настроение.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Орехи

Орехи / © Pixabay

Ежедневное употребление 40 г грецких орехов может положительно влиять на эмоциональное состояние и метаболизм людей.

К такому выводу пришли ученые, пишет Food & Function.

Грецкие орехи содержат омега-3 жирные кислоты, триптофан, клетчатку. Орехи содержат также триптофаны. Эта незаменимая аминокислота используется организмом для выработки серотонина. Серотонин — это химический посредник, участвующий в регулировании настроения, сна и аппетита.

Орехи содержат полифенолы, обладающие антиоксидантными свойствами. Некоторые из них, в частности элагитанины, расщепляются кишечными бактериями на уролитины — исследователи изучают их возможную роль в поддержании здоровья.

В совокупности эти компоненты могут оказывать влияние на ряд биологических процессов, связанных с кишечником и мозгом.

Следовательно, грецкие орехи могут быть частью сбалансированного рациона, а их регулярное употребление потенциально связано с определенными изменениями настроения и метаболизма. В то же время пока рано говорить о них как о средстве лечения депрессии или о продукте, непосредственно повышающем серотонин в мозге. Для подтверждения результатов нужны более масштабные и длительные исследования с участием разных групп людей.

Ранее сообщалось, что регулярное употребление кешью помогает бороться с ожирением, а также может улучшить показатели здоровья без строгих диет и тренировок.

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