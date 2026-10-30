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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
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Эксперты назвали топ неожиданных продуктов, которые могут помочь прожить дольше

Секрет долгой жизни раскрыт — нужно есть правильные продукты, которые продлят вашу молодость и укрепят здоровье.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Черный шоколад

Черный шоколад

Рацион долгожителей из разных уголков планеты состоит не только из привычной нам зелени или овощей. Диетологи и ученые часто выделяют компоненты, удивляющие своим мощным антивозрастным эффектом.

Об этом пишет издание Daily Mail.

Топ полезных продуктов для продления жизни

Черный шоколад (какао) — какао-бобы богаты флавоноидами, которые улучшают эластичность сосудов, снижают артериальное давление и защищают клетки мозга от разрушения.

Морские водоросли — содержат уникальные микроэлементы (например, фукоидан и йод), которые регулируют работу щитовидной железы и обладают выраженными онкопротекторными свойствами.

Жирная рыба — жители Японии имеют самую высокую продолжительность жизни в мире, что может быть связано с их традиционной диетой с высоким содержанием рыбы. Предпочитая рыбу, а не мясо, вы снижаете риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Жирная рыба, как лосось, скумбрия, сардины и форель, известна своей пользой для здоровья и является источником витаминов А и D, которые полезны для иммунной системы.

Оливковое масло — многие избегают жиров и масел, боясь поправиться и испортить здоровье, однако «хорошие» мононенасыщенные жиры, содержащиеся в оливковом масле, действительно необходимы для хорошего здоровья. Исследования показали, что регулярное употребление оливкового масла может помочь снизить риск инсульта и сердечных заболеваний из-за высокого содержания микроэлементов, называемых фенолами, обладающими противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Масло также является основным продуктом здоровой средиземноморской диеты, которая, как свидетельствуют исследования, может способствовать длительной жизни. Исследования показали, что соблюдающие этот план питания имеют на 20% больше шансов прожить дольше, в среднем на два-три года.

Орехи – миндаль, грецкие орехи и другие виды содержат белок, клетчатку, минералы и ненасыщенные жиры. Исследования связывают их регулярное потребление с более высокими шансами на здоровое старение.

Молоко, йогурт и сыр с пониженным содержанием жира — эти продукты снабжают организм кальцием, необходимым для здоровья костей, и белком, который поддерживает мышечную массу.

Исследования не утверждают, что отдельный продукт гарантированно продлит жизнь на несколько лет. Однако полученные результаты указывают на связь между сбалансированным питанием, здоровым старением и долголетием.

Ранее сообщалось, что некоторые продукты содержат питательные вещества и растения, которые могут поддерживать здоровую работу кровеносных сосудов и кровообращение. Среди них — свекла, листовая зелень, ягоды, жирная рыба, орехи и бобовые.

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