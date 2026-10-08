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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
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Эксперты раскрыли лечебные свойства популярного продукта — он есть в каждом магазине

Имбирь является разумным дополнением к кулинарии, известный своей способностью облегчать воспаление, но это еще не все.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Имбирь

Имбирь / © Pixabay

Специи используются не только для улучшения вкуса пищи. Они также обладают незаурядными полезными для здоровья свойствами. И когда речь идет о снижении уровня сахара в крови и повышении резистентности к инсулину, список полезных специй возглавляет имбирь.

Об этом пишет издание rynekzdrowia.pl.

Медики выяснили, что стабилизация уровня глюкозы происходит благодаря прямой активации специфических ферментов печени, отвечающих за ускоренное расщепление сахаров в организме.

Кроме того, имбирь может подавлять ферменты, которые играют важную роль в пищеварении и усвоении углеводов, а также влиять на пути метаболизма глюкозы и защищать бета-клетки, производящие инсулин в поджелудочной железе.

Многие люди, имеющие преддиабет и диабет, имеют и высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний, а имбирь, как было показано, положительно влияет и на уровень холестерина.

Впрочем, эксперты отмечают: имбирь может помочь снизить уровень сахара в крови, улучшить чувствительность к инсулину и уменьшить воспаление, и он не может заменить лекарства, не может снизить уровень сахара в крови сам по себе.

Ранее мы писали о том, что есть продукты, которые естественным образом ускоряют сжигание жира. Исследования доказали, что специи — корица, чили, перец и имбирь — могут быть полезны для похудения. Они оказывают согревающий эффект на организм.

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