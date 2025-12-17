Эксперты рассказали о двух простых изменениях в жизни, которые спасают от инсульта и болезней сердца

Как снизить уровень холестерина без лекарств / © Pexels

Реклама

Высокий уровень холестерина часто называют «тихим убийцей»: он может быть наследственным, но в основном является прямым следствием образа жизни человека. Однако специалисты отмечают, что снизить снижать уровень холестерина можно с помощью двух простых изменений в вашей жизни.

Об этом пишет Daily Express.

Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) отмечает, что чрезмерное количество холестерина в крови может привести к закупорке кровеносных сосудов.

Реклама

«Это повышает вероятность возникновения проблем с сердцем или инсульта. Высокий уровень холестерина обычно не вызывает симптомов. Вы можете узнать, есть ли он у вас, только с помощью анализа крови», — отмечают медики.

В то же время они отмечают, что снизить уровень холестерина можно с помощью — сбалансированного питания и увеличения физической активности.

Снизить уровень холестерина можно с помощью увеличения физической активности

Профессор питания и эпидемиологии Доктор Фрэнк Ху объяснил, что когда человек выполняет физические упражнения, тогда «хороший холестерин» попадает в кровь, где он собирает жировые бляшки в кровеносных сосудах и транспортирует их в печень для выведения, предотвращая образование атеросклеротических бляшек и снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследовательница Андреа Гленн из Нью-Йоркского университета говорит, что для здоровья очень важно правильное питание. Она рассказала о так называемой «Диете портфолио», которая помогает снизить уровень холестерина.

Реклама

Диета включает соевые продукты (например, тофу), другие растительные белки (фасоль, нут, чечевица), много продуктов с клетчаткой (овес, ячмень, яблоки, ягоды, цитрусовые), а также орехи, семена, авокадо и полезные масла, такие как оливковое.

Сбалансированное питание также может помочь снизить уровень холестерина в крови

Ученые проверили эту диету на около 440 людях с высоким холестерином и обнаружили, что она может снизить его уровень до 30%. Это примерно так же эффективно, как первые лекарства для снижения холестерина (статины), которые использовали в 90-х годах.

Другое крупное исследование, длившееся 30 лет, показало: те, кто придерживался этой диеты, имели на 14% меньший риск сердечных заболеваний.

Диета эффективна, потому что разные продукты работают по-разному, чтобы блокировать холестерин. Растительные белки (соя, бобовые) уменьшают выработку вещества, которое помогает телу усваивать холестерин из пищи.

Реклама

Клетчатка «связывает» холестерин в кишечнике, не давая ему усвоиться. Орехи же содержат полезные жиры и другие компоненты, которые дополнительно снижают «плохой» холестерин.

В то же время исследовательница Гленн отмечает, что не надо полностью менять жизнь сразу. Даже простая замена, например, посыпать орехами хлопья или заменить красное мясо нутом или тофу, может дать положительный эффект.

Ранее ТСН.ua рассказывал, какой популярный фрукт оказался помощником в снижении холестерина.