Эксперты рассказали о причинах постоянного чувства холода в помещении и что можно с этим сделать

Эксперты рассказали о причинах постоянного чувства холода в помещении и что можно с этим сделать

Эксперты назвали 9 причины, почему человек может мерзнуть в помещении.

Сейчас осень — время, когда многие люди мерзнут даже в помещениях и даже при теплых пледах и включенных батареях у них часто холодные руки и ноги.

Эксперты назвали причины постоянного чувства холода, их — 9.Также они рассказали, как с этим можно справиться, об этом говорится в материале "Сегодня".

Речь идет о таких причинах:

1. Нарушение кровообращения

Кровь плохо циркулирует по организму и человек часто мерзнет. При этом температура тела обычно остается в пределах нормы.

Что делать? Тренировать сосуды — помогает контрастный душ, прогулки в морозы, будь закаливания. Таким людям нужно пить не менее 2 л жидкости в день и есть продукты для улучшения кровообращения: черный перец, имбирь и рыбу.

2. Пониженное гемоглобина

Гемоглобин в организме отвечает за доставку кислорода к органам и тканям. Если кислорода не хватает, то появляется головокружение, слабость, головная боль и озноб. Основная причина-анемия и низкое содержание гемоглобина в крови.

Что делать? Сдать анализы и проконсультироваться с врачом. Добавить в рацион продукты с железом: яблоки, курагу, гранат, изюм, говядину и индейку.

3. Несбалансированное питание

Осенью и зимой питание должно быть калорийным. Нет калорий — нет энергии, чтобы согреть организм или сохранить тепло.

Что делать? Оставьте диеты на весну, в холодное время года в еде должны быть белки, животные жиры и другие элементы, которые становятся важными источниками энергии.

4. Низкая физическая активность

Если вы передвигаетесь из дома в машину, из машины в офисное кресло, а вечером замираете под теплым пледом на диване — то у вас малоподвижный образ жизни и именно он является главной причиной проблем со здоровьем, в том числе и с постоянным замерзанием.

Что делать? Двигаться. Пойдите на тренировку, совершайте ежедневно пешие прогулки, делайте зарядку по утрам.

5. Снижение функции щитовидной железы

Щитовидная железа отвечает в организме за регулирование энергетических процессов. Она же отвечает и за согревания тела. Если эта железа "барахлит", то вы просто не получает достаточное количество тепла.

Что делать? Пройдите обследование у эндокринолога, найдите проблему и начните ее лечить.

5. Вегетососудистая дистония

Сбои в работе вегетососудистой нервной системы — частая причина замерзания. Такие сбои не является заболеванием, скорее совокупностью определенных симптомов. С ними можно легко справиться.

Что делать? Головная боль, головокружение, слабость и недостаток сна — причина обратиться к врачу немедленно и пройти обследование.

6. Стресс и нервы

Эмоциональные и душевные расстройства сопровождаются и физическими проблемами. В состоянии стресса мерзнуть начинают очень много людей. Даже в жару.

Что делать? Меньше нервничайте, пейте травяные чаи с мелиссой, пустырником. Постарайтесь спать не менее 8:00 в сутки, включите в рацион рыбу, яйцу и говядину и другие, богатые витаминами группы B.

7. Недостаток витаминов А и Е

Витамин А отвечает за нормальный обмен веществ в организме, поддерживает работу нервной и сердечно-сосудистой системы. Витамин Е необходим для питания клеток и укрепления стенок сосудов. При недостатке этих витаминов могут быть серьезные проблемы со здоровьем. Принимать их нужно только вместе, поскольку витамин Е не дает разрушаться витамина А.

Что делать? Налегать на продукты с витаминами А и Е: печень, желток, молоко, болгарский перец, абрикосы, петрушка, укроп, чернослив, оливковое масло, помидоры, салат, мясо, семечки и орехи.

8. Кофе, сигареты и алкоголь

Вы будете удивлены, но частое употребление алкоголя, 10 чашек кофе в день и сигареты могут сильно навредить. Они вызывают спазмы и сужения сосудов и это ведет к вечной мерзлоты. Регулярные походы на улицу, чтобы покурить, тоже способствуют к разбалансировке организма.

Что делать? В идеале — отказаться. Если нет возможности — сократить количество.

9. Ослабленный иммунитет

Если ваш организм ослаблен, то у него снижаются защитные силы. А это ведет к замерзанию и даже простуд.

Что делать? Спорт, прогулки на свежем воздухе, правильное питание, хороший сон, покой, отказ от алкоголя и сигарет.

Как быстро согреться?

Выпейте согревающий напиток-чай с имбирем, малиной, с травами. Ноги всегда держите в тепле Посещайте баню или сауну, если нет противопоказаний Создавайте тепло вокруг себя

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