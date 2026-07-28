Экстремальная жара к 40 градусам приближается: врачи предупредили о серьезных рисках

Экстремальные температуры создают серьезную нагрузку для здоровья людей / © Фото из открытых источников

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В Украине фиксируется сильное потепление , поэтому уже в ближайшие дни температура воздуха стремительно достигнет 35 градусов. По прогнозам специалистов, к выходным эта масштабная жара охватит всю страну, а столбики термометров могут подняться до сорока градусов.

Об этом пишет Egeszseg Kalauz.

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Воздействие жары на хронические болезни

Стремительная волна потепления и большие суточные колебания температуры создают чрезвычайно трудный период для людей, страдающих регулярными головными болями и мигреней. Также в зоне повышенного риска оказываются пациенты с низким АД, сердечно-сосудистыми патологиями и разнообразными респираторными заболеваниями.

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Из-за экстремальных погодных условий в организме человека стремительно активизируются системные воспалительные процессы. Особенно опасна такая метеорологическая ситуация для пациентов, недавно перенесших хирургические вмешательства, поскольку их общее состояние может резко ухудшиться.

Медики также предупреждают о массовых нарушениях теплового баланса, сопровождающихся болезненными тепловыми судорогами и прогрессирующим истощением. Между тем любители пляжного отдыха подвергаются серьезной опасности получения солнечного удара из-за агрессивного ультрафиолетового излучения.

Риски на улице и за рулем

Сильная усталость, всеобщая вялость и резкое снижение концентрации внимания у населения приводят к значительному росту уровня опасности на дорогах. В условиях усиления летнего зноя водительские способности людей существенно ухудшаются, что создает прямую угрозу возникновению серьезных дорожно-транспортных происшествий.

Эксперты отмечают, что негативное влияние мощного теплового фронта особенно сильно сказывается на метеозависимых гражданах, замедляя их реакцию. Поэтому в эти опасные дни водителям следует быть максимально осторожными и по возможности вообще избегать длительных поездок в разгар дня.

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Как защитить организм от истощения

Погода будет преимущественно безоблачной и ясной, поэтому специалисты рекомендуют проводить время на улице вблизи водоемов и избегать пребывания на открытом солнце. Даже совершенно здоровым людям врачи категорически советуют отказаться от каких-либо серьезных физических нагрузок во время этой второй мощной волны летнего зноя.

Длительная жара может иметь действительно опасные для жизни последствия, поэтому метеозависимым людям необходимо внимательно прислушиваться к своему организму. Очень важно вовремя заметить первые симптомы недомогания, чтобы предотвратить развитие серьезных осложнений и обратиться за медицинской помощью.

«Важно сделать все возможное, чтобы предотвратить быстрое истощение организма в условиях экстремального потепления», — отмечают эксперты метеорологической клиники.

Для этого необходимо строго контролировать свой водный баланс и пить достаточное количество чистой воды в течение всех суток. Особое внимание в вопросе правильного и регулярного употребления жидкости следует уделить самым уязвимым категориям населения — маленьким детям и пожилым людям.

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Напомним, синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в некоторых регионах Украины. Объявлен I уровень опасности. Страну разделит пополам: одним областям — грозы, другим — адская жара .

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