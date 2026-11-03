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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
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Электролитные напитки нужны не всем: кому популярный тренд может повредить

Напитки с электролитами могут помочь после длительных интенсивных нагрузок, однако ежедневное употребление без необходимости имеет риски.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Иллюстративное фото

Иллюстративное фото / © Associated Press

Популярные электролитные напитки не необходимы для большинства людей в повседневной жизни. Некоторые из них содержат много натрия, калия, сахара или кофеина, поэтому их следует выбирать с учетом состояния здоровья и физических нагрузок.

Об этом говорится в разъяснении Гарвардской школы общественного здоровья .

Электролиты – это минералы, помогающие регулировать баланс жидкости, работу мышц и нервной системы. Организм теряет их, в частности, с потом.

Специальные напитки могут быть полезны после длительных интенсивных тренировок или при значительных потерях жидкости. В то же время, для нагрузок продолжительностью до часа невысокой интенсивности при умеренной температуре обычно достаточно обычной воды. Сбалансированное питание помогает пополнять запас электролитов.

В особой осторожности нуждаются люди с заболеваниями почек. Как объясняет Национальный институт диабета, заболеваний органов пищеварения и почек США, при хронической болезни почки хуже поддерживают баланс солей и минералов. Потребность в ограничении натрия и других веществ зависит от состояния человека.

Избыток калия также может представлять опасность для людей с хроническими заболеваниями почек или тех, кто принимает определенные лекарства. В то же время, нет оснований утверждать, что калий из обычных продуктов и напитков вредит здоровым людям с нормальной функцией почек.

Напомним, что раньше мы писали о том, как приготовить природный электролитный напиток из свеклы: рецепт олимпийских атлетов

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