"Эликсир молодости" на тарелке: 7 продуктов против старения, которые нужно есть каждый день

Что нужно есть, чтобы заблокировать процессы старения: советы врачей.
Если можно приостановить старение, то почему бы этим не воспользоваться? А для этого нужно просто включить в свой рацион эти вкусные и полезные продукты. Такая пища содержит антиоксиданты, витамины и полиненасыщенные жиры, которые предотвращают раннее старение. Рассказываем, что нужно есть, чтобы надолго сберечь свою молодость.
Какие продукты предотвращают процессы старения
- Жирная морская рыба. Самые полезные ненасыщенные жирные кислоты, предотвращающие процессы старения, содержатся в морской рыбе. Это должна быть не обязательно красная, прекрасно справится с омоложением всего организма сайра, скумбрия, тунец и сельдь.
- Авокадо обладает противовоспалительными свойствами за счет содержания большого количества витаминов С и Е, поэтому защищает клетки от окисления и старения. Авокадо считается настоящей жемчужиной для омоложения, поскольку содержит полиненасыщенные жирные кислоты и антиоксиданты, которые увлажняют кожу и делают ее эластичной.
- Орехи содержат полиненасыщенные кислоты омега-3 и большую часть селена, которые являются идеальными микроэлементами для борьбы против старения кожи. Также они полезны всему организму и укрепляют иммунную систему.
- Капуста: белокочанная, брокколи, брюссельская, савойская и другие виды содержат витамин С и фитохимические соединения. Эти полезные микроэлементы защищают кожу от появления морщин и интенсивного старения.
- Морковь содержит много каротина, как все оранжевые, красные, темно-зеленые овощи и фрукты. Бета-каротин как предшественник витамина А является одним из самых главных омолаживающих микроэлементов для всех систем организма.
- Костный бульон обладает омолаживающим свойством, и на это есть веские причины. Во время его приготовления кости отдают жидкости все свои полезные вещества, в частности, коллаген и аминокислоты, обладающие противовоспалительными свойствами. Также бульон богат магнием, кальцием и фосфором, поэтому помогает укрепить кости, зубы, ногти и волосы.
- Яйца – это настоящий суперфуд для нашего организма. Ведь они содержат качественный белок, а также витамины D, A и E, способствующие продлению молодости. За счет биотина яйца обладают противовоспалительными свойствами, поэтому помогают поддерживать здоровье кожи, волос и ногтей.
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