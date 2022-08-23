Энтеровирусная инфекция или "рука-нога-рот": как распознать и лечить болезнь у ребенка

У ребенка высокая температура, сыпь на коже, особенно на ладонях и стопах?.. Также есть проявления стоматита?

Возможно, это энтеровирусная инфекция.

Педиатор Лидия Бабич предоставляет информацию по энтеровирусу у детей.

"Возбудители болезни — энтеровирусы, среди них вирус Коксаки. Люди заражают друг друга воздушно-капельным путем, а также фекально-оральным. Это значит, что заразиться можно не только при тесном контакте с больным", — отмечает врач.

Детский врач Лидия Бабич

Как передается энтеровирус

Поверхности, которые касался больной, вода в бассейне, санузел, дверные ручки, посуда – все это может быть фактором передачи вируса.

"Если вы не знаете четко, где именно заразились, то это не исключает вероятности диагноза. Есть сезонный подъем заболеваемости (август и сентябрь). Но все могу происходить и круглогодично", – продолжает Лидия Бабич.

Как долго человек может быть заразным

Выделение энтеровируса с калом возможно до 10 недель, выделение из дыхательных путей – до 30 дней после начала инфекции, в зависимости от типа энтеровируса и тяжести заболевания.

Дети наиболее заразны в течение первых 7 дней заболевания. Выделение вируса может происходить без клинических признаков болезни.

Чаще болеют дети до 5-7 лет. Но бывает, что болеют подростки и взрослые люди.

Инкубационный период 3-5 дней максимально от 1 до 10 дней.

Проявления болезни

Все начинается с боли во рту или горле, повышения температуры. Ребенок может быть нетипично капризен, отказывается от еды, плачет при попытках покормить.

Также наблюдается слюнотечение. Руки малышей постоянно держат во рту и показывают, что там болит.

У ребенка может быть рвота, диарея, головная боль, нарушение сна, а также развиваться признаки обезвоживания.

Сыпь на слизистой рта и на коже — еще один симптом энтеровируса.

Как правило сыпь есть на ладонях, стопах, распространяется на большую площадь рук и ног. Может быть на туловище, лице. Сыпь на слизистые рта болезненна. "Подозреваю, что раньше это заболевание ошибочно воспринимали как ветрянку. Поэтому есть упоминания взрослых людей, которые болели ветрянкой по 2-4 раза", — добавляет врач.

По ее словам, довольно часто после выздоровления у пациента облезает кожа на подушечках пальцев. Раньше это ошибочно считали "авитаминозом" и пробовали лечить смазкой масляным раствором витамина Е или поливитаминными комплексами.

На самом деле это следствие перенесенной энтеровирусной инфекции. После болезни через несколько недель могут сильно шелушиться ногти. Как вы понимаете, это не внезапное проявление дефицита кальция.

Диагноз

Энтеровирусная инфекция оказывается врачом по результатам осмотра. Анализов не требуется в большинстве случаев.

Лечение энтеровирусной болезни

Нужна только симптоматическая помощь. Болезнь длится обычно 7-10 дней. Ускорить выздоровление, залечить слизистую рот за несколько дней, к сожалению, невозможно.

"Противовирусных средств от энтеровирусной болезни "рука-нога-рот" не существует. "Ацикловир" неэффективен в этом случае. Очень важно не допускать обезвоживания. Особенно у маленького ребенка. Много питья, из расчета до 100 мл на 1 кг массы тела в сутки. Ориентируйтесь на частоту мочеиспусканий", — советует врач.

Что касается младенцев, то заметьте, одного грудного молока недостаточно, чтобы отпоить ребенка с лихорадкой и диареей, рвотой, особенно, если ему от 9-12 месяцев.

Ибупрофен и парацетамол помогут не только при температуре. Вы можете использовать их для обезболивания.

"Помогает обезболить сыпь во рту холодная пища, мороженое, замороженное грудное молоко. Не применяйте гели с лидокаином, потому что есть риск опасных побочных эффектов", — добавляет врач.

По ее словам, во время лечения энтеровирусной болезни можно применять бензидамин (местный нестероидный противовоспалительный препарат с местными анестезирующими и обезболивающими свойствами для облегчения боли и противовоспалительного лечения воспалительных заболеваний рта и горла) в форме, подходящей по возрасту (леденцы, спрей, полоска ватной палочкой). Хотя ибупрофен может действовать дольше и лучше.

"Не смазывайте детям рот раствором синьки, фукорцином. Не применяйте спиртовые растворы. Так существует риск ожога слизистой", — отмечает Лидия Бабич.

Это неприятное заболевание. Но, к сожалению, ускорить выздоровление, залечить слизистую рот за несколько дней невозможно.

"Противовирусных средств от энтеровирусной болезни "рука-нога-рот" не существует. Ацикловир неэффективен в этом случае. Воздержитесь от применения антибиотиков, иммуностимуляторов, "противирусных" средств. Это ничего не даст", — пишет педиатор Лидия Бабич.

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