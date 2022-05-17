Эпидемический паротит: чем именно опасна свинка, наиболее часто встречающаяся у детей до 15 лет

Эпидемический паротит: чем именно опасна свинка, наиболее часто встречающаяся у детей до 15 лет

Вирус может вызвать менингит, энцефалит и глухоту, а у мальчиков может привести к бесплодию.

Свинка (эпидемический паротит) наиболее часто встречается у детей в возрасте 5-15 лет. Болезнь особенно опасна своими осложнениями.

Инфицирование в первом триместре беременности увеличивает вероятность выкидыша до 25%.

Минздрав рассказывает, что такое и как передается паротит, в чем опасность и защититься от этого заболевания.

Напомним, контакт-центр НСЗУ продолжает работать. По номеру 16-77 можно получить информацию о предоставлении медицинской помощи и работе медицинской системы во время военного положения, сообщает Минздрав.

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