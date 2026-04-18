Еще больше белка: топ очень простых протеиновых перекусов

Реклама

Достичь рекомендуемой нормы белка (0,75 г на килограмм массы тела в день) бывает непросто. Чтобы поддержать уровень энергии, обеспечить сытость между приемами пищи, а также способствовать восстановлению и синтезу мышц, нутрициологи выбирают проверенные высокобелковые перекусы.

Об этом пишет Health.

Индейка

Нарезанная индейка является отличным источником белка и энергии и содержит мало жира. Несмотря на то, что один ломтик имеет только около 17 калорий, высокое содержание белка (2,37 г) помогает дольше оставаться сытым, ведь такие продукты медленнее перевариваются.

Реклама

В то же время следует употреблять в умеренных количествах — мясные нарезки относятся к ультраобработанным продуктам, регулярное употребление которых связывают с повышенным риском колоректального рака, рака легких, гипертонии и других хронических заболеваний.

Греческий йогурт

Натуральный греческий йогурт богат белок и является отличным вариантом перекуса. Такой перекус помогает пополнить запасы кальция, витамина B12, селена и других важных нутриентов.

Для максимальной пользы лучше выбирать варианты без сладких наполнителей, ведь, например, клубничный йогурт может содержать втрое больше сахара, чем обычный натуральный.

Бобы эдамаме

Незрелые соевые бобы, вареные в воде или приготовленные на пару в стручках, являются популярной закуской японской кухни.

Реклама

Они содержат немного больше жира, чем другие перекусы, но это преимущественно полезные ненасыщенные жиры. Эдамаме также богаты белком и клетчаткой, которые замедляют пищеварение и способствуют продолжительному ощущению сытости.

Кисломолочный творог

Такой сыр богат белком. В продуктовых магазинах доступны как обезжиренные, так и низкожирные варианты.

Одна порция содержит только 3 грамма углеводов и 81 калорию, поэтому это также хороший выбор для тех, кто придерживается низкоуглеводной или низкокалорийной диеты. Кроме того, продукт снабжает организм кальцием и витамином B12.

Джерки (сушенное мясо)

Во время сушки мясо теряет большую часть влаги, содержание белка на 100 г продукта становится очень высоким. Это помогает быстро утолить голод и поддерживать мышечную массу.

Реклама

Джерки из нежирных частей говядины, курицы или индейки содержат минимум жира.

Консервированный тунец

Это отличный белковый перекус, который также является источником витаминов группы B, селена и фосфора. Тунец можно есть самостоятельно или употреблять вместе с хлебцами или тостами, добавить в салат или завернуть его в небольшой кусок лаваша.

Важно: белок — это не только о мышцах и протеиновых коктейлях. Он играет ключевую роль в поддержании сытости после еды, стабильном уровне энергии, в настроении и регуляции сахара в крови. Белок необходим для выработки гормонов, здоровья кожи, нормальной работы иммунной системы и даже качественного сна. Достичь нужного количества белка в рационе можно не обязательно из-за спортивного питания или диеты. Достаточно вводить питательные, насыщенные белком продукты в ежедневное меню естественным и комфортным способом.

