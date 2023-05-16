Ешьте это на завтрак – и вы забудете о болезнях сердца: советы кардиолога

Завтрак – это один из важнейших приёмов пищи за день. То, как вы начинаете свое утро, задает тон остальному вашему дню, и это касается того, что вы едите утром. Кардиолог, доктор медицинских наук и главный медицинский работник и вице-президент отдела глобальных медицинских вопросов сосудистого бизнеса компании Abbott Ник Вест рассказал о лучшем варианте завтрака, а также другие полезные для сердца советы и чего следует избегать.

Об этом пишет Yahoo life.

"Как кардиолог, я регулярно добавляю к своему завтраку фрукты с высоким содержанием клетчатки и витаминов и низким содержанием сахара, как, например, ягоды, яблоки и иногда ананасы – часто в сочетании с нежирным йогуртом и гранолой для дополнительного содержания клетчатки. Иногда я позволяю себе авокадо на тостах из цельнозерновой муки", — говорит кардиолог.

Доктор Вест не ест на завтрак авокадо с яйцом каждый день из-за содержания жира и холестерина, хотя оба ингредиента очень полезны.

Что кардиолог Ник Вест рекомендует есть на завтрак:

фрукты и овощи – высокое содержание клетчатки и витаминов не только полезно для сердца, но и может уменьшить риск рака;

нежирные или обезжиренные молочные продукты – рекомендуется две-три порции.

"На данный момент лучшим медицинским советом было бы уменьшить потребление сахара до разумно минимума — важно помнить, что некоторое количество сахара нужно для метаболических нужд, включая активизацию мышечных сокращений и клеточных функций, — и, кроме того, не следует рассматривать искусственные подсластители, как более здоровую альтернативу сахару, пока не будут завершены дальнейшие исследования", – говорит доктор Вест.

К сожалению, в большинстве быстрых для завтрака блюд содержится приличное количество сахара, а его потребление, как известно, повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, включая ишемическую болезнь сердца (стенокардию и сердечный приступ) и цереброваскулярную болезнь (инсульт).

Список продуктов, которых доктор Вест избегает:

красное мясо и обработанное мясо;

жирные молочные продукты;

продукты с высоким содержанием холестерина (колбасы, бекон, резьбовое мясо и фаст-фуд).

На завтрак он также рекомендует пить чай или кофе.

"Оба напитка снижают артериальное давление, хотя преимущества чая более очевидны. "Как черный, так и зеленый чай снижают артериальное давление согласно недавнему мета-анализу всех доступных данных испытаний, но зеленый чай был более эффективным", — говорит кардиолог.

Он также отметил, что кофе следует употреблять умеренно – от двух до пяти чашек в день. В меню здорового завтрака можно включить свекольный и гранатовый сок.

Напомним, диетолог объяснил, что произойдет с телом, если пить газировку каждый день.

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