Ешьте этот продукт каждый день: вы будете иметь кожу без морщин и долгую жизнь

Кто не хочет быть молодым, красивым и здоровым? И это возможно только с помощью одного суперфуда, который невероятно полезный и вкусный. Это питательный и полезный для здоровья миндаль. Врачи в один голос утверждают, что благодаря этому ореху можно оставаться молодыми и здоровыми всю жизнь. Рассказываем, ссылаясь на публикацию в TikTok дерматолога Ниры с гарвардским образованием, как избавиться от морщин на зрелой коже и продлить жизнь.

Как избавиться от морщин на лице с помощью миндаля

В своем видео врач рекомендует каждый день есть миндаль, чтобы морщины долго не беспокоили зрелых женщин. В защиту своей рекомендации женщина привела в пример клиническое исследование, продолжавшееся 24 недели. В эксперименте показано, что женщины, которые потребляли по три горсти миндаля в день, практически не имели морщин и пигментации на лице.

Публикация стала вирусной, она набрала более 70 тысяч просмотров. Пользователи соцсети оставляли комментарии, где благодарили врача Ниру за советы и рекомендации.

Какая еще польза миндаля для здоровья человека

Здоровая кожа и волосы. Так как миндаль содержит большую часть витамина Е, он укрепляет кожу и волосы, уменьшает риски преждевременного появления морщин. Экстракт и масло миндаля добавляют к косметическим средствам, благодаря содержанию цинка, железа, рибофлавина и никотиновой кислоты. Эти соединения придают коже упругость, а волосам здорового сияния.

Так как миндаль содержит большую часть витамина Е, он укрепляет кожу и волосы, уменьшает риски преждевременного появления морщин. Экстракт и масло миндаля добавляют к косметическим средствам, благодаря содержанию цинка, железа, рибофлавина и никотиновой кислоты. Эти соединения придают коже упругость, а волосам здорового сияния. Долгая жизнь. Употребление миндаля, по словам нутрициологов, продлевает жизнь и снижает риск преждевременной смерти в разы. Ибо миндаль содержит антиоксиданты, которые борются со старением клеток и предупреждают онкологию.

Употребление миндаля, по словам нутрициологов, продлевает жизнь и снижает риск преждевременной смерти в разы. Ибо миндаль содержит антиоксиданты, которые борются со старением клеток и предупреждают онкологию. Польза для мозга. Альфа-токоферол и витамин Е в составе ореха улучшают когнитивные функции, активируют работу мозга и имеют важное значение для здоровья сосудов. Если у вас важный экзамен или собеседование, можно съесть горсть миндаля, и ваш мозг будет работать как компьютер.

Альфа-токоферол и витамин Е в составе ореха улучшают когнитивные функции, активируют работу мозга и имеют важное значение для здоровья сосудов. Если у вас важный экзамен или собеседование, можно съесть горсть миндаля, и ваш мозг будет работать как компьютер. Здоровый кишечник. Миндаль содержит пробиотики и растительную клетчатку, которые улучшают все пищеварительные процессы, нормализуя дефекацию. За счет пробиотиков орех оказывает положительное влияние на микрофлору кишечника.

Миндаль содержит пробиотики и растительную клетчатку, которые улучшают все пищеварительные процессы, нормализуя дефекацию. За счет пробиотиков орех оказывает положительное влияние на микрофлору кишечника. Баланс сахара и холестерина в крови. Орех содержит много полезных насыщенных жиров и растительной клетчатки, а также низкую долю углеводов. Поэтому это идеальный вариант для имеющих сахарный диабет и повышенный холестерин. Так как в орехе есть магний, то он очень полезен для диабетиков, потому что этот микроэлемент контролирует уровень сахара в крови.

Орех содержит много полезных насыщенных жиров и растительной клетчатки, а также низкую долю углеводов. Поэтому это идеальный вариант для имеющих сахарный диабет и повышенный холестерин. Так как в орехе есть магний, то он очень полезен для диабетиков, потому что этот микроэлемент контролирует уровень сахара в крови. Здоровье сердечно-сосудистой системы. Если ежедневно есть по 50 граммов миндаля, можно забыть о проблемах с сердцем. Ибо орех содержит витамин Е, что предотвращает окисление холестерола в крови, поэтому он способен улучшать качество крови и кровоток по сосудам.

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