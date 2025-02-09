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Если есть этот фрукт перед сном, можно избавиться от бессонницы

Если есть этот фрукт перед сном, можно избавиться от бессонницы

Какой фрукт помогает от бессонницы / Фото: Freepik

Ученые узнали о новом, ранее неизвестном свойстве киви, которое может существенно повлиять на ускорение засыпания и качество сна.

Ученые установили, что регулярное употребление киви перед сном помогает быстрее заснуть и избавиться от бессонницы. Это связано с высоким содержанием серотонина и антиоксидантов, помогающих регулировать биологические ритмы организма. Это сенсационное открытие уже привлекло внимание диетологов и медиков, рассматривающих возможность включения киви в рекомендации для людей, страдающих бессонницей.

Ученые собрали группу испытуемых, которые жаловались на нарушение сна и бессонницу. В течение четырех недель участники эксперимента каждый день ели по два киви. Было установлено, что качество сна испытуемых улучшилось в разы, они быстро засыпали и не просыпались посреди ночи.

Какой вред киви для организма: кому его лучше не употреблять

Киви, как и большинство экзотических фруктов, содержит в своем составе аллергены. Поэтому следует сначала проверить, нет ли на него аллергической реакции. Не следует есть киви тем, кто страдает заболеваниями желудка или кишечника. Особенно тем людям, у которых повышена кислотность желудка. Нельзя употреблять фрукт, если есть заболевания почек и мочевыделительной системы.

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