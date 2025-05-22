Если хотите долго жить, нужно пить только эту воду: советы экспертов

Какую воду пить, чтобы долго жить / © www.freepik.com/free-photo

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Качество питьевой воды зависит от многих факторов — региона, очистки и источников, из которых ее берут. Эксперты назвали ту воду, которая лучше всего подходит для ежедневного употребления. Она положительно влияет на состояние здоровья, а значит, продлевает жизнь.

Какую воду лучше пить каждый день, чтобы долго жить: советы экспертов

Экологи объяснили, какая вода самая полезная. Как говорится в материале ресурса РБК-Украина, до 80% питьевой воды в нашем государстве берут из поверхностных источников — рек и озер. Однако именно они наиболее уязвимы к загрязнениям, различным заражениям и экологическому истощению. И только пятая часть питьевой воды берется из подземных источников, которые в разы безопаснее, как отмечают эксперты.

Артезианская вода из бюветов значительно чище, чем из поверхностных источников, ее можно пить ежедневно. Хотя предприятия-поставщики уверяют, что качество водопроводной воды также вполне приемлемо для употребления, все же стоит быть осторожными. Ведь вода так же, как и другие продукты, которые человек употребляет ежедневно, влияет на здоровье.

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Экологи говорят, что водопроводную воду можно смело пить, если ее дополнительно очистить с помощью специальных фильтров. Эксперты отмечают, что доочищать водопроводную воду надо всем, кто хочет дольше жить.

Также есть альтернативный вариант — очищенная вода, которая продается в пунктах разлива. Сейчас они есть почти у каждой многоэтажки.

Еще есть прибор, проверяющий содержание соли в воде. Если он показывает низкую соленость, то можно считать, что других примесей тоже будет немного. Такую воду можно употреблять каждый день.

Конечно, самый идеальный вариант для молодости и здоровья — питьевая вода из альпийских источников. Однако в украинских реалиях это отфильтрованная водопроводная или вода на разлив, как говорят экологи. Также эксперты отмечают, что неоднократное кипячение воды не повысит ее пользу. Поэтому лучший вариант — это ее фильтрация.

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