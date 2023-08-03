Если каждый день пить молоко: что будет с нашим организмом

Безусловно, каждого из нас в детстве отправляли в магазин по молоко. И никаких вопросов не возникало: какое же покупать. А сейчас разновидностей молока множество – соевое, миндальное, рисовое и даже овсяное. Но речь пойдет именно о традиционном и привычном для нас коровьем молоке. Это настоящее сокровище из витаминов и полезных микроэлементов для нашего организма. Хотя сегодня существует множество споров вокруг пользы молока: одни говорят, что пить его нельзя, другие обеими руками за пользу и питательность этого продукта. Итак, можно ли пить молоко и как оно влияет на наш организм – читайте дальше.

Польза молока для организма

Этот продукт содержит множество микроэлементов, которые очень полезны для нашего здоровья. Хотя 100 мл содержит 60 калорий, поэтому при злоупотреблении прибавит лишних килограммов. Но напиток богат белками, жирами, углеводами, магнием, кальцием, фосфором, калием и цинком. Содержит также витамины группы В и D. Это главный источник аминокислот и белка животного происхождения – казеина, что поддерживают надлежащую работу всех внутренних органов.

Основные полезные свойства молока:

Укрепляет зубы и кости. 200 г молока дает 30% суточной нормы кальция. Продукт также содержит калий, магний и витамин D, способствующие усвоению кальция, укреплению и минерализации костной ткани.

Поддерживает здоровье мышц. Содержащиеся в молоке аминокислоты очень полезны для наращивания мышечной ткани. Которые также снабжают организм необходимым количеством энергии во время физических нагрузок.

Способствует должной работе нервной системы. Молоко содержит витамины группы В, которые предотвращают развитие деменции. А от этой болезни лекарства пока не изобрели. Также если пить молоко, то мозг будет активно работать, не будет тревожных состояний и депрессивного настроения. А витамин D поможет уберечь нейронную систему от разрушения.

Еще молоко нормализует работу кишечника и способствует укреплению иммунной системы. Продукт особенно полезен для детей, поскольку способствует их нормальному росту и развитию.

Когда не стоит употреблять молоко

Молоко должно входить в состав сбалансированного питания, тогда оно будет приносить пользу взрослым и детям. Не следует злоупотреблять или вообще отказываться от него. В среднем можно потреблять в день 300 г молока, если нет никаких медицинских противопоказаний.

Злоупотребление молоком может привести к некоторым негативным последствиям.

Если пить больше двух стаканов молока в день, то можно набрать лишних килограммов.

При злоупотреблении возникает риск развития заболеваний диабетом и сердечно-сосудистой системы. Возможны проблемы с обменом веществ в организме, поскольку молоко содержит насыщенные жиры, и злоупотребление продуктом приведет к перегрузке кишечника и сбою в работе метаболизма.

Молоко провоцирует повышение инсулина в организме. Поэтому его следует употреблять только в первой половине дня и не пить во время перекусов.

Злоупотребление молоком может привести к хрупкости костей, поскольку его полезное действие нивелируется. Также могут быть высыпания на лице.

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