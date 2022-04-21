Если кишечник дает сбой во время длительного стресса: эксперт рассказала, как привести в норму работу ЖКТ

Если наш кишечник здоров, мы тоже.
Появлению проблем с кишечником способствуют несколько факторов: питание, отсутствие понимания как влияющее на органы, плохая экология, длительный стресс, медикаменты, проблемы с печенью и т.д.
Еще функциональные заболевания кишечника (энзимопатия, воспаление и нефункциональность органов), хронические заболевания, ПЗК, образ жизни, резкое ухудшение пищи и ритма, индивидуальные реакции, непереносимости и псевдоаллергии, на которые давно не обращаете внимания (кисломолочное, бобовые, пшеница чаще) ", – пишет автор блога о здоровом образе жизни и еде Spoon! Анастасия Голобородько.
Чтобы восстановить качественную работу органа, только пробиотиков или ферментации недостаточно.
Ключом станет тщательное пережевывание и гидратация, кому-то – питание исключительно на растительной основе и исключение обработанного мяса, кому-то – пища из легкого белка, без раздражающего антинутриентов.
Стресс – враг пускового механизма заболеваний желудка. Кишечник может восстанавливаться только в расслабленном состоянии
- Вздутие
- Запор
- Стул 4+ раз в день
- «Плавучий» кал
Это признаки того, что ЖКТ нужно внимание.
- Нормализация уровня инсулина: включаем сахар полностью. Промежуток между едой 4-5 часов.
- Снизить токсическую нагрузку: курение, алкоголь, избыточный и кофе, ароматизаторы, химоза – исключили (30 дней без кетчупа и майо, сосисок).
- Легкий белок: рыба, морепродукты, яйца, орехи, семечки. Молочное и сыры, мясо – стоп.
- Больше зеленые. Цельные крупы безглютое утро или обед.
- Минимизируем глютен (овес, пшеница, рожь) и лактозу/молочные белки. Бобовые – замачивать и не каждый день.
- Пить больше воды трав.
- Основание рациона: овощи, зелень и белок. Голода нет! Рыба, большой салат, орехи, гречка – этого достаточно.
- Пребиотики каждый день. Если воспаление шкт ранее диагностировано – работа нейромедиаторами – ГАМК или габапентин, 5HTP, группа В.
- Если основные жалобы – выраженные бесконечные вздутия: рацион FODMAP на 3 дня (не усложняйте – приложение FODMAP A к Z и просто проверять продукты, являющиеся "зеленой" группой) и прием ферментов обязательно.
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