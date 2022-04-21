Если кишечник дает сбой во время длительного стресса: эксперт рассказала, как привести в норму работу ЖКТ

Если кишечник дает сбой во время длительного стресса: эксперт рассказала, как привести в норму работу ЖКТ

Если наш кишечник здоров, мы тоже.

Появлению проблем с кишечником способствуют несколько факторов: питание, отсутствие понимания как влияющее на органы, плохая экология, длительный стресс, медикаменты, проблемы с печенью и т.д.

Еще функциональные заболевания кишечника (энзимопатия, воспаление и нефункциональность органов), хронические заболевания, ПЗК, образ жизни, резкое ухудшение пищи и ритма, индивидуальные реакции, непереносимости и псевдоаллергии, на которые давно не обращаете внимания (кисломолочное, бобовые, пшеница чаще) ", – пишет автор блога о здоровом образе жизни и еде Spoon! Анастасия Голобородько.

Чтобы восстановить качественную работу органа, только пробиотиков или ферментации недостаточно.

Ключом станет тщательное пережевывание и гидратация, кому-то – питание исключительно на растительной основе и исключение обработанного мяса, кому-то – пища из легкого белка, без раздражающего антинутриентов.

Стресс – враг пускового механизма заболеваний желудка. Кишечник может восстанавливаться только в расслабленном состоянии

Вздутие

Запор

Стул 4+ раз в день

«Плавучий» кал

Это признаки того, что ЖКТ нужно внимание.

Нормализация уровня инсулина: включаем сахар полностью. Промежуток между едой 4-5 часов.

Снизить токсическую нагрузку: курение, алкоголь, избыточный и кофе, ароматизаторы, химоза – исключили (30 дней без кетчупа и майо, сосисок).

Легкий белок: рыба, морепродукты, яйца, орехи, семечки. Молочное и сыры, мясо – стоп.

Больше зеленые. Цельные крупы безглютое утро или обед.

Минимизируем глютен (овес, пшеница, рожь) и лактозу/молочные белки. Бобовые – замачивать и не каждый день.

Пить больше воды трав.

Основание рациона: овощи, зелень и белок. Голода нет! Рыба, большой салат, орехи, гречка – этого достаточно.

Пребиотики каждый день. Если воспаление шкт ранее диагностировано – работа нейромедиаторами – ГАМК или габапентин, 5HTP, группа В.

Если основные жалобы – выраженные бесконечные вздутия: рацион FODMAP на 3 дня (не усложняйте – приложение FODMAP A к Z и просто проверять продукты, являющиеся "зеленой" группой) и прием ферментов обязательно.

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