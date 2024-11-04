Если трудно встать с кровати – это может быть дисания: что это такое

Речь идет не только об усиленном ощущении сонливости, но и о хронической невозможности встать с постели.

В ноябре просыпаться стало еще труднее, так как этот момент знаменует начало зимы, а вскоре придется вставать с постели, когда на улице еще темно. Но если вам вообще трудно просыпаться, а не только в такие периоды, у вас может быть дисания.

Об этом пишет "BBC News Украина".

"Термин "дисания" иногда используют, чтобы описать ощущения под названием "сегодня я не хочу вставать с постели". Такой же тип поведения иногда можно наблюдать у тех, кто страдает депрессивными расстройствами", – рассказал доктор Марк Селтер из Королевского колледжа психиатрии.

Дисанию еще официально не признали заболеванием. Речь идет не только об усиленном ощущении сонливости, но и о хронической несостоятельности встать с постели.

Люди с дисанией могут проводить в постели по несколько дней. Одна лишь мысль о том, чтобы подняться, вызывает у них тревогу. Многие признаются, что имеют "страстное желание" вернуться назад в постель, как только пытаются ее покинуть.

Вряд ли у вас когда-нибудь диагностируют саму дисанию. Обычно это симптом, свидетельствующий о возможной депрессии или синдроме хронической усталости.

Чтобы выяснить, страдает ли кто-нибудь из ваших близких от дисании или клиномании (это похожий термин, описывающий желание провести в постели целый день), доктор Селтер советует сначала убедиться, что у таких людей все хорошо с физическим самочувствием.

После этого доктор поинтересуется у пациента, что его беспокоит. По результатам разговора может быть установлен диагноз о депрессии. Именно она часто вызывает целый ряд проявлений в физическом самочувствии.

"Нарушение сна, вялость, ранние пробуждения – все это телесные признаки депрессии. Иногда это приводит к тому, что человек полностью избавляется от способности двигаться. Люди с тяжелой депрессией, например, порой не могут поднять руку, чтобы взять стакан с водой", – рассказал Селтер.

Если другие симптомы отсутствуют, это может означать, что такие люди просто боятся встать с постели. В таком случае это не то же самое, что и дисания.

Если вы не уверены, что ваша сонливость – это вариация нормы, попробуйте изменить свои привычки:

во-первых, старайтесь следить за продолжительностью своего сна. Большинство взрослых нуждаются в 6-9 часах сна;

ключевым также является чувство расслабленности: например, попытайтесь принять ванну или сделать несколько упражнений из йоги;

следует спрятать подальше такие отвлекающие предметы, как телефоны и ноутбуки;

если все это не помогло, можно попытаться заняться сексом. Ведь в отличие от всех других видов физической активности этот точно приведет к сонливости.

Если все эти методы не помогают, а вместо этого неспособность просыпаться приводит к стрессу и тревоге, следует обратиться к врачу.

Напомним, ранее сообщалось о феномене, который можно назвать "утренней апатией военного времени". Узнайте, как бороться с потерей сил и мотивации в условиях продолжительной войны.

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