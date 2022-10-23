Если вам отказывают в прививке в Украине, что нужно сделать: простые советы

Если вам отказывают в прививке – не соглашайтесь.

Об этом пишет Минздрав.

Спросите и запишите имя, фамилию, отчество и должность отказывающего вам медицинского работника, а также на каком основании вас не хотят вакцинировать.

Отсутствие декларации с врачом или местной прописки не может являться поводом для отказа. Настаивайте, что это незаконно.

Если вас не хотят открывать новый флакон коронавирусной вакцины, ведь нет других желающих, ссылайтесь на письмо Минздрава от 2 февраля 2022 года руководителям структурных подразделений по вопросам здравоохранения ОГА о том, что открывать флакон с многодозной вакциной можно с приходом первого пациента.

Если решить этот вопрос так и не удалось:

1. Обратитесь к главному врачу (руководителю) медучреждения и объясните суть проблемы.

2. Если это не помогло, пишите официальную жалобу в департамент/управление здравоохранения вашего города или области. Контакты — https://moz.gov.ua/regionalni-upravlinnja

3. Жалобу можно подать, позвонив в контакт-центр Минздрава — 0 800 60 20 19, или заполнив электронную форму по ссылке https://moz.gov.ua/zvernennja-gromadjan

Важно! Все прививки по Национальному календарю прививок в Украине ( https://bit.ly/MOZ_kalendar ) и вакцинация от коронавируса являются бесплатными в государственных или частных клиниках Украины, имеющих договор с Национальной службой здоровья.

Знайте свои права и вакцинируйтесь!

Напомним, 28 сентября министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине растет количество случаев заболевания COVID-19, но госпитализация находится на контролируемом уровне.

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