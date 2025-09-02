Если ваш ребенок пришел из школы с насморком: как распознать симптомы ОРВИ, гриппа и COVID

Как распознать симптомы ОРВИ, гриппа и COVID / © www.freepik.com/free-photo

Осень и зима — традиционный период простуд у школьников. Дети часто возвращаются домой с насморком, кашлем и усталостью. Но как понять, что это обычный ОРВИ, а когда симптомы свидетельствуют о гриппе или COVID? Ведь своевременное распознавание первых признаков поможет родителям избежать серьезных последствий и правильно выбрать тактику лечения.

Какие симптомы, если у ребенка ОРВИ

Основные признаки:

насморк, заложенность носа;

незначительный кашель;

повышенная температура — 37-37,5 ° C;

легкая слабость.

В большинстве случаев состояние ребенка нормализуется через 5-7 дней. ОРВИ часто начинается постепенно, без резкого подъема температуры.

Как понять, что у ребенка грипп

Симптомы гриппа:

внезапное начало болезни с высокой температурой 38-39 ° C и выше;

озноб, головные боли, ломота в мышцах;

сухой кашель; боль в горле;

выражена слабость и сонливость.

В отличие от ОРВИ, грипп может давать осложнения на легкие и сердце, поэтому требует внимательного наблюдения врача.

Какие симптомы COVID у детей

Возможные признаки COVID:

насморк или полное отсутствие симптомов в начале;

температура разного уровня, может быть и незначительной;

потеря обоняния и вкуса;

кашель, боль в горле;

быстрая утомляемость.

Особенность COVID у детей — симптомы часто похожи на обычный ОРВИ, но опасность заключается в возможных осложнениях и скрытом течении.

Когда обращаться к врачу

Немедленная консультация необходима, если у ребенка: