Если ваш ребенок пришел из школы с насморком: как распознать симптомы ОРВИ, гриппа и COVID
Как отличить обычную простуду от вирусных инфекций, чтобы вовремя оказать ребенку помощь и избежать осложнений.
Осень и зима — традиционный период простуд у школьников. Дети часто возвращаются домой с насморком, кашлем и усталостью. Но как понять, что это обычный ОРВИ, а когда симптомы свидетельствуют о гриппе или COVID? Ведь своевременное распознавание первых признаков поможет родителям избежать серьезных последствий и правильно выбрать тактику лечения.
Какие симптомы, если у ребенка ОРВИ
Основные признаки:
насморк, заложенность носа;
незначительный кашель;
повышенная температура — 37-37,5 ° C;
легкая слабость.
В большинстве случаев состояние ребенка нормализуется через 5-7 дней. ОРВИ часто начинается постепенно, без резкого подъема температуры.
Как понять, что у ребенка грипп
Симптомы гриппа:
внезапное начало болезни с высокой температурой 38-39 ° C и выше;
озноб, головные боли, ломота в мышцах;
сухой кашель; боль в горле;
выражена слабость и сонливость.
В отличие от ОРВИ, грипп может давать осложнения на легкие и сердце, поэтому требует внимательного наблюдения врача.
Какие симптомы COVID у детей
Возможные признаки COVID:
насморк или полное отсутствие симптомов в начале;
температура разного уровня, может быть и незначительной;
потеря обоняния и вкуса;
кашель, боль в горле;
быстрая утомляемость.
Особенность COVID у детей — симптомы часто похожи на обычный ОРВИ, но опасность заключается в возможных осложнениях и скрытом течении.
Когда обращаться к врачу
Немедленная консультация необходима, если у ребенка:
температура выше 38,5 °C, не сбивающаяся обычным лекарством из домашней аптечки;
одышка или затрудненное дыхание;
сильная головная боль, сыпь и боль в груди;
выраженная слабость, сонливость или потеря сознания.