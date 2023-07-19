Если возникают судороги ног во время движения, следует проверить уровень холестерина: врачи

Если вы часто чувствуете судороги в ногах во время ходьбы, это означает, что кровообращение в конечностях нарушено. Это создает риск серьезных осложнений.

Об этом рассказали в материале газеты Express. Высокий уровень холестерина означает, что у вас в крови слишком много жирного вещества, называемого холестерином. Хотя поначалу это может и не вызвать никаких проблем, однако со временем вещество накапливается, что приводит к блокировке. Это может препятствовать нормальному кровотоку по телу.

При серьезных проблемах это может даже привести к неотложным медицинским случаям — инсульту или инфаркту. К сожалению повышенный холестерин часто протекает бессимптомно. Поэтому многие даже не догадываются, что они живут с этим недугом.

Однако если состояние развивалось в течение длительного промежутка времени, могут появляться определенные признаки.

Как объясняют в Клинике Кливленда, со временем высокий уровень холестерина приводит к накоплению бляшек в кровеносных сосудах. Такое состояние называют атеросклерозом. Люди с атеросклерозом сталкиваются с более высоким риском развития многих заболеваний.

Происходит это потому, что сосуды выполняют важную работу по всему телу. Итак, когда у них возникает какая-то проблема, это вызывает волновой эффект. Например, заболевание периферических артерий, когда атеросклероз возникает в артериях рук или ног. По данным клиники, одним из признаков этого состояния являются судороги в ногах, когда вы двигаетесь или перемежающаяся хромота.

Другие же симптомы появляются уже тогда, когда артерия заблокирована на 60%.

Боль от судорог может варьироваться от легкого до сильного. Обычно он исчезает через несколько минут после того, как вы дадите ногам отдохнуть. Часто боль поражает обе ноги одновременно, хотя в одной ноге она может быть сильнее.

Также симптомами периферических артерий могут быть:

слабость в конечностях, онемение;

выпадение волос на ногах;

ногти на пальцах на ногах медленно растут, ломки;

на стопах и ногах появляются не заживающие язвы;

кожа на ногах изменяет цвет (становится бледнее или синеет);

кожа блестит.

Если вы заметили один или несколько симптомов, следует обратиться к врачу.

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