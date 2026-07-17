Если вы среди них, от алкоголя лучше отказаться: врач объяснил почему

Алкоголь / © pexels.com

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Британский врач Алекс Джордж, уже три года не употребляющий алкоголь, назвал три категории людей, которым, по его мнению, лучше полностью отказаться от спиртного. Он считает, что алкоголь может усугублять течение отдельных состояний и мешать достижению личных целей.

Об этом пишет LB.

Алекс Джордж рассказал, что перестал употреблять алкоголь в 2022 году после смерти младшего брата. По его словам, это решение помогло ему изменить образ жизни и самочувствия.

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«В конце концов, мне пришлось сделать этот непростой выбор. Я больше не хотел так жить, и пора что-то изменить», — рассказал врач.

В то же время он отмечает, что его советы являются личным мнением и не заменяют консультацию с медицинским специалистом.

Кому, по мнению врача, не стоит употреблять алкоголь

Первой группой Алекс Джордж назвал людей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

По его словам, алкоголь может усиливать импульсивность и усугублять проявления этого состояния.

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Второй категорией есть люди, имеющие депрессию или другие проблемы с психическим здоровьем.

Врач отмечает, что алкоголь является депрессантом и может отрицательно влиять на химические процессы в мозге, усугубляя симптомы угнетенного настроения.

Третьей категорией врач назвал людей, которые чувствуют, что не могут реализовать свои цели или утратили мотивацию.

По его мнению, отказ от алкоголя на несколько месяцев может помочь переоценить повадки и образ жизни.

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«Если вам кажется, что вы зашли в тупик и не можете реализовать свои мечты, попробуйте прожить без алкоголя шесть месяцев. Возможно, вы заметите разницу. Мне это помогло», — сказал Джордж.

В конце врач подчеркнул, что его выводы основываются на собственном опыте и профессиональных наблюдениях.

В то же время он рекомендует людям с любыми вопросами употребления алкоголя, психического здоровья или хронических заболеваний обращаться за индивидуальной консультацией к своему врачу.

Напомним, сочетание алкоголя с антидепрессантами нивелирует эффект лечения, поскольку спиртное действует как депрессант и нарушает химический баланс мозга. Оно также усугубляет качество сна, подавляя REM-фазу. Врач Дэвид Стрим советует полностью отказаться от алкоголя в начале терапии (первые 4–6 недель), а в дальнейшем употреблять его крайне редко.

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