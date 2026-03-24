Есть и не болеть: ученые проявили неожиданную пользу шоколаду

Шоколад положительно влияет на сосуды / © Pixabay

Исследователи из Медицинского колледжа Бейлора в Хьюстоне обнаружили, что регулярное потребление шоколада по меньшей мере раз в неделю связано со снижением риска развития ишемической болезни сердца. Анализ данных более 336 тысяч пациентов показал, что эти сладости помогают эффективно поддерживать здоровье кровеносных сосудов сердца и предотвращать их блокировку.

Об этом пишет SciTechDaily со ссылкой на European Journal of Preventive Cardiology.

Секрет вкусной профилактики

Ученые провели масштабный комбинированный анализ исследований за последние пять десятилетий, чтобы установить связь между потреблением шоколада и ишемической болезнью сердца. В течение почти девяти лет наблюдений выяснилось, что те, кто лакомился продуктом чаще раза в неделю, имели на 8% меньший риск блокирования коронарных артерий по сравнению с теми, кто ел его реже.

Автор исследования, доктор Чаякрит Криттанавонг, объяснил, что шоколад содержит полезные для сердца питательные вещества, такие как флавоноиды, метилксантины, полифенолы и стеариновую кислоту.

«Наше исследование показывает, что шоколад помогает поддерживать здоровье кровеносных сосудов сердца. Эти вещества могут снизить воспаление и повысить уровень хорошего холестерина», — рассказал ученый.

Главное — соблюдать меру

Несмотря на обнадеживающие результаты, специалисты отмечают, что нет четкого определения идеальной порции или конкретного вида самого полезного шоколада. Для того чтобы давать точные медицинские рекомендации по количеству и типу сладостей, необходимы дополнительные исследования.

В то же время, врачи строго предостерегают от переедания, ведь пользу приносят только умеренные порции. Большое количество калорий, сахара, молока и жира в магазинных продуктах может нанести серьезный вред здоровью, особенно людям с ожирением или диабетом. Поэтому лечиться шоколадом нужно крайне осторожно и сознательно.

