Есть или не есть: что произойдет с вашим организмом, если перестать употреблять глютен

Сегодня все больше людей отказываются от глютена из-за его непереносимости или просто пытаются решить проблемы с пищеварением. Клейковина, содержащаяся в основном в пшенице, ячмене и ржи, может вызывать различные симптомы, начиная от головной боли и вздутия живота до диареи у людей, чувствительных к нему, объясняет клиника Мэйо.

Об этом пишет издание Best Life.

“Безглютеновая диета исключает любые продукты, содержащие глютен… это означает употребление только цельных продуктов, не содержащих глютен, таких как фрукты, овощи, мясо и яйца, а также обработанных безглютеновых продуктов, таких как безглютеновый хлеб или макаронные изделия ", — сказала Селви Раджагопал, доктор медицинских наук, специалист по внутренней медицине и ожирению John Hopkins Medicine. "Некоторые люди считают, что отказаться от глютена означает не есть углеводов, но это не так. картофель и фасоль, не содержащие глютена”.

Читайте дальше, чтобы узнать, что может произойти с вашим телом, когда вы перестанете употреблять глютен.

Вы можете чувствовать себя хуже, прежде чем почувствуете себя лучше

Подобно тому, как поднятие веса в течение нескольких дней не сделает ваши мышцы рук более рельефными, исключение глютена не решит ваши проблемы с пищеварением сразу. "Как только вы начнете безглютеновую диету, ваши симптомы вряд ли исчезнут за одну ночь", – говорит Кристина Тоул, сертифицированный клинический диетолог из Charlie's Table Oasis.

"На самом деле вы можете чувствовать себя хуже, прежде чем вы начнете чувствовать себя лучше". Она говорит, что количество времени, необходимое для того, чтобы увидеть разницу, будет зависеть от того, какие у вас симптомы, как долго они у вас были, и насколько они тяжелы.

И хотя Раджагопал сказала, что нет научных доказательств того, что прекращение употребления глютена вызывает абстиненцию, она добавила, что есть анекдотические доказательства проблем с приспособлением к безглютеновой диете. Некоторые люди сообщают, что испытывают головокружение, тошноту, сильный голод и даже тревожность и депрессию, когда они внезапно переходят от потребления большого количества глютена к безглютеновой пище, — рассказала она. Эти симптомы обычно исчезают через несколько недель безглютеновой диеты, но поговорите со своим врачом, если они не все еще присутствуют.

Вы можете ощущать дефицит других питательных веществ

Когда вы перестаете есть глютен, важно убедиться, что вы получаете достаточное количество цельного зерна, клетчатки и других питательных веществ в своем рационе из других источников, говорят эксперты Johns Hopkins Medicine.

"Получение достаточного количества цельного зерна в вашем рационе особенно важно, если вы рискуете сердечно-сосудистыми заболеваниями или диабетом", — пишут они, отмечая, что цельные зерна помогают снизить уровень холестерина и регулировать уровень сахара в крови, а также определенные продукты, которые имеют в своем составе глютен, содержащие "важные витамины и минералы, такие как витамины группы В, железо и магний".

Раджагопал сказала, что для людей, не болеющих целиакией, удаление из своего рациона продуктов с высокой степенью обработки, а не содержащих глютен, может быть достаточным для устранения их симптомов, и указывает на то, что “маркировка без глютена не обязательно означает, что пища... Некоторые обработанные продукты без глютена содержат большое количество нездоровых ингредиентов, таких как натрий, сахар и жир. Потребление этих продуктов может привести к увеличению веса, колебаниям сахара в крови, высокому кровяному давлению и другим проблемам».

Ваше пищеварение может улучшиться

Положительно то, что если вы чувствительны к глютену, его исключение из рациона может помочь вам чувствовать себя гораздо лучше со временем. И хотя это не произойдет сразу, ваши проблемы с пищеварением (запор, вздутие живота, диарея и т.д.) могут не занять столько времени, сколько вы думаете. "Многие люди сообщают об улучшении симптомов пищеварения в течение нескольких дней после отказа от глютена", — сообщает Verywell Health.

Однако будьте осторожны: сайт пишет, что как только вы перестанете употреблять глютен, у вас может возникнуть еще худшая реакция на глютен, если вы случайно проглотите его или решите немного схитрить и побаловать себя пиццей или пастой. "К сожалению, ваша реакция на глютен — даже на незначительную его долю — может ухудшаться после того, как вы перестали его употреблять", — пишут они.

Вы можете начать лучше спать

Проблемы с пищеварением – не единственное, что может решиться, если вы исключите глютен из своего рациона. Карли Гасия, сертифицированный тренер по науке о сне в Sleepopolis, говорит, что некоторые люди могут заметить, что они лучше отдыхают после смены своих пищевых привычек.

«Некоторые люди с целиакией или чувствительностью к глютену сообщили об улучшении качества сна после исключения глютена из рациона. Это может быть связано с уменьшением проблем с пищеварением и воспалением, которые могут нарушить сон», – рассказала она. "Воспаление является естественной иммунной реакцией на травму или инфекцию, но хроническое воспаление может привести к ряду проблем со здоровьем, включая проблемы со сном".

Однако Гасия отмечает, что уровень стресса, среда сна и общее состояние здоровья также влияют на качество сна, и исключение глютена из рациона не является панацеей от проблем со сном.

Целиакия — это наследственное аутоиммунное заболевание детей и взрослых, возникающее вследствие постоянной непереносимости клейковины (глютена). Глютен – белковый комплекс, содержащийся в верхних оболочках зерен пшеницы, ржи и ячменя.

Овес не содержит глютена, однако некоторые его сорта содержат родственные по составу вещества, которые вступают в реакцию с антителами к глютена. Целиакия встречается во всех странах мира и бесспорно связана с употреблением упомянутых злаков.

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