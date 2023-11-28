Очень опасное: в Минздраве дали советы, как поступать во время переохлаждения

В ведомстве подчеркивают, что общее переохлаждение очень опасно.
В Украине – непогода. Один из самых больших рисков, которые несет с собой зима – холодовая травма или переохлаждение.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
В ведомстве подчеркивают, что общее переохлаждение развивается постепенно и очень опасно.
Что делать, если обнаружили признаки общего переохлаждения:
- прежде чем оказывать помощь, убедитесь, что вам, пострадавшему человеку и другим не угрожает опасность. Только тогда можно перейти к следующему шагу;
- переместите человека в теплое помещение;
- успокойте ее и объясните свои дальнейшие действия;
- вызовите экстренную медицинскую помощь, следуйте указаниям диспетчера;
- снимите с человека холодную, влажную одежду;
- если она в сознании, дайте ей безалкогольные теплые напитки;
- накройте человека термопокрывалом/покрывалом;
- обеспечьте ей постоянное наблюдение за приездом медиков;
- если до приезда врачей состояние человека ухудшается, повторно позвоните по телефону диспетчеру экстренной медицинской помощи;
- по возможности соберите у человека или рядом всю возможную информацию об обстоятельствах получения холодовой травмы.
В конце концов, после всех проведенных мероприятий передайте человека медикам или диспетчеру.
Напомним, в Киеве и трех областях из-за мощных снегопадов погибли 10 человек, еще 23 — пострадали.
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