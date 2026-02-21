Есть польза от энергетиков: ученые развеяли мифы о популярных напитках

Врачи называют энергетические напитки «банкой сахарной воды» / © Associated Press

Популярные энергетические напитки содержат от 100 до 300 миллиграмм кофеина на порцию, что обеспечивает главный эффект бодрости. Однако производители часто добавляют в состав витамины и растительные экстракты, польза которых для концентрации или выносливости не подтверждена научно.

Об этом пишет The New York Times.

Сомнительные добавки и скрытый кофеин

Многие энергетики содержат растительные ингредиенты, такие как гуарана, мате и зеленый чай. Некоторые из них действуют в качестве стимуляторов или просто являются источником дополнительного кофеина, который не всегда указывается на этикетке. Поэтому регулярное употребление таких напитков может привести к превышению безопасной суточной нормы в 400 миллиграммов.

Кроме того, в состав часто входят витамины группы В и аминокислоты, например таурин. Хотя они необходимы организму для превращения пищи в энергию, их избыток в виде напитка не улучшит ваше состояние. Напротив, в больших дозах это может даже навредить здоровью, вызвав проблемы с печенью или давлением.

«Подавляющее большинство эффектов, которые вы получите от энергетического напитка, обусловлены кофеином», — отмечает токсиколог Джо Загорски.

Сахарная опасность

Специалисты называют энергетики обычной "банкой сахарной воды", ведь в одной порции может содержаться до 60 грамм добавленного сахара. Это значительно превышает рекомендованные нормы и существенно повышает риск развития ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Врачи советуют осторожничать с энергетиками, особенно людям с болезнями сердца, детям и беременным. Для безопасного заряда бодрости специалисты рекомендуют предпочесть обычную чашку чая или кофе, не содержащие вредных добавок.

Напомним, согласно масштабному исследованию, безопасной и даже полезной нормой для взрослого человека считается употребление 2-3 чашек чая в день. Ученые выяснили, что у пьющих столько чая риск смертности от всех причин ниже по сравнению с другими людьми.