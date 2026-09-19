Эта бактерия есть у половины людей: ученые нашли связь с раком толстой кишки.

Рак может быть связан с известной бактерией.

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Бактерия Helicobacter pylori очень распространена и может длительное время жить в организме человека без каких — либо симптомов. Она известна как причина хронического воспаления желудка, язвенной болезни и одного из факторов риска рака желудка, однако новые исследования указывают на возможную связь и с раком толстой кишки.

Об этом пишет Egészség Kalauz.

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Что известно о Helicobacter pylori

Helicobacter pylori — одна из самых распространенных бактерий, которые могут обитать в пищеварительной системе человека. У многих инфицированных она годами не вызывает заметных проблем, но у других может приводить к хроническому гастриту, язве желудка или двенадцатиперстной кишки и повышать риск некоторых онкологических заболеваний.

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Новая работа обратила внимание на то, что исследователи рассматривали возможную связь инфекции не только с желудком. По их оценкам, у людей с H. pylori риск развития рака толстой кишки может быть примерно в 1,59 раза выше.

В то же время это важное уточнение: исследователи обнаружили эпидемиологическую связь, а не доказали, что бактерия непосредственно вызывает рак толстой кишки. Поэтому полученные результаты пока не являются основанием для автоматического изменения действующих протоколов скрининга.

Почему бактерию часто не замечают

Проблема H. pylori состоит в том, что инфекция нередко протекает бессимптомно. Если же возникают проявления, они могут быть неспецифическими.

Среди возможных симптомов — боль в животе или желудке, тошнота, вздутие, частая отрыжка, потеря аппетита и непреднамеренное похудение.

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В то же время сами по себе вздутие, тошнота или дискомфорт в животе еще не означают, что человек инфицирован H. pylori. Для подтверждения требуется обследование.

Как выявляют и лечат инфекцию

Для диагностики существуют неинвазивные методы, включая дыхательный тест и анализ кала. Если инфекция подтверждена, для ее уничтожения обычно применяют комбинацию нескольких препаратов в течение одной-двух недель.

Лечение становится сложнее из-за распространения антибиотикорезистентности. Особенно это касается некоторых антибиотиков, в частности кларитромицина и левофлоксацина, поэтому выбор схемы терапии должен учитывать предварительное использование антибиотиков, аллергии и, по возможности, результаты тестирования чувствительности бактерии.

Самостоятельно повторять ранее назначенные антибиотики не стоит. Важно также проверить, удалось ли избавиться от бактерии после завершения лечения, ведь исчезновение симптомов не гарантирует успешного лечения инфекции.

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Почему важен контроль после лечения

Подтвердить уничтожение H. pylori рекомендуют не менее чем через четыре недели после завершения антибиотикотерапии. Для этого могут использоваться дыхательный тест, анализ кала на антиген или, в отдельных случаях, биопсия.

На результат могут влиять препараты, снижающие кислотность желудка. В частности, ингибиторы протонной помпы способны вызвать ложноотрицательный результат, поэтому перед контрольным тестом их прием обычно временно прекращают по согласованию с врачом.

Отдельно следует обратить внимание на длительную или сильную боль в верхней части живота, непреднамеренная потеря веса, повторную рвоту, черный кал или рвоту с кровью. При таких симптомах необходимо медицинское обследование, а не попытки самостоятельно справиться с ними диетой или препаратами от изжоги.

Действительно ли бактерия связана с раком толстой кишки

Новые данные усиливают предположение о возможной связи H. pylori с опухолями толстой кишки. В то же время нельзя утверждать, что бактерия является непосредственной причиной таких случаев.

В одном из крупных метаанализов, охватившем почти 49 миллионов участников, H. pylori была связана с повышенным риском рака и аденомы толстой кишки. Отдельная оценка предположила, что около 22% случаев колоректального рака в мире статистически могут быть связаны с влиянием бактерии.

Эта цифра не означает, что 22% опухолей доказано вызванны H. pylori. Речь идет именно о статистической связи в популяции, а механизмы возможного влияния бактерии на развитие рака еще нуждаются в дальнейшем изучении.

Поэтому главный вывод касается не страха перед бактерией, а своевременной диагностики и правильного лечения подтвержденной инфекции.

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