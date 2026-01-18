ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
Количество просмотров
287
Время на прочтение
1 мин

Эта болезнь для взрослых смертельно опасна: симптомы и как уберечься

Ветрянка или ветряная оспа — одно из самых распространенных инфекционных заболеваний, которое чаще встречается у детей, но может поражать и взрослых. Ветрянка у взрослых обычно протекает тяжелее и может привести к серьезным осложнениям.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Для взрослых этот недуг может стать настоящей угрозой жизни

Для взрослых этот недуг может стать настоящей угрозой жизни / © unsplash.com

Ветряная оспа — это заболевание, вызываемое вирусом Varicella-zoster. Возбудитель ветряной оспы относится к семейству герпесвирусов и характеризуется способностью оставаться в организме человека на протяжении всей жизни.

Вирус ветряной оспы особенно опасен для взрослых, поскольку их иммунная система реагирует на инфекцию более агрессивно, что может привести к более серьезным симптомам и осложнениям.

Статистика показывает, что около 90% населения переносит ветрянку в детском возрасте, однако примерно 10% взрослых остаются уязвимыми к этой инфекции.

  • К наиболее опасным осложнениям относятся:

  • тяжелая пневмония, что может привести к дыхательной недостаточности

  • энцефалит (воспаление головного мозга), который может иметь летальные последствия или привести к инвалидности

  • гепатит, нефрит и другие поражения внутренних органов

  • тяжелые бактериальные инфекции кожи после расчесывания сыпи

Особенно опасна ветрянка для:

  • беременных женщин (риск серьезных врожденных пороков развития у ребенка)

  • людей с ослабленным иммунитетом

  • людей с хроническими заболеваниями дыхательной или сердечно-сосудистой системы

Как уберечься

Единственная надежная защита — это вакцинация. Прививка рекомендована взрослым, которые никогда не болели ветрянкой и не делали вакцину в детстве. Также следует избегать контактов с больными во время вспышек инфекции.

Раньше мы писали о том, как возникает ангина, основные симптомы. Больше об этом читайте в новости.

Дата публикации
Количество просмотров
287
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie