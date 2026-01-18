Эта болезнь для взрослых смертельно опасна: симптомы и как уберечься

Для взрослых этот недуг может стать настоящей угрозой жизни / © unsplash.com

Реклама

Ветряная оспа — это заболевание, вызываемое вирусом Varicella-zoster. Возбудитель ветряной оспы относится к семейству герпесвирусов и характеризуется способностью оставаться в организме человека на протяжении всей жизни.

Вирус ветряной оспы особенно опасен для взрослых, поскольку их иммунная система реагирует на инфекцию более агрессивно, что может привести к более серьезным симптомам и осложнениям.

Статистика показывает, что около 90% населения переносит ветрянку в детском возрасте, однако примерно 10% взрослых остаются уязвимыми к этой инфекции.

Реклама

К наиболее опасным осложнениям относятся:

тяжелая пневмония, что может привести к дыхательной недостаточности

энцефалит (воспаление головного мозга), который может иметь летальные последствия или привести к инвалидности

гепатит, нефрит и другие поражения внутренних органов

тяжелые бактериальные инфекции кожи после расчесывания сыпи

Особенно опасна ветрянка для:

беременных женщин (риск серьезных врожденных пороков развития у ребенка)

людей с ослабленным иммунитетом

людей с хроническими заболеваниями дыхательной или сердечно-сосудистой системы

Как уберечься

Единственная надежная защита — это вакцинация. Прививка рекомендована взрослым, которые никогда не болели ветрянкой и не делали вакцину в детстве. Также следует избегать контактов с больными во время вспышек инфекции.

Раньше мы писали о том, как возникает ангина, основные симптомы. Больше об этом читайте в новости.