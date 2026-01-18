- Дата публикации
-
- Категория
- Здоровье
- Количество просмотров
- 287
- Время на прочтение
- 1 мин
Эта болезнь для взрослых смертельно опасна: симптомы и как уберечься
Ветрянка или ветряная оспа — одно из самых распространенных инфекционных заболеваний, которое чаще встречается у детей, но может поражать и взрослых. Ветрянка у взрослых обычно протекает тяжелее и может привести к серьезным осложнениям.
Ветряная оспа — это заболевание, вызываемое вирусом Varicella-zoster. Возбудитель ветряной оспы относится к семейству герпесвирусов и характеризуется способностью оставаться в организме человека на протяжении всей жизни.
Вирус ветряной оспы особенно опасен для взрослых, поскольку их иммунная система реагирует на инфекцию более агрессивно, что может привести к более серьезным симптомам и осложнениям.
Статистика показывает, что около 90% населения переносит ветрянку в детском возрасте, однако примерно 10% взрослых остаются уязвимыми к этой инфекции.
К наиболее опасным осложнениям относятся:
тяжелая пневмония, что может привести к дыхательной недостаточности
энцефалит (воспаление головного мозга), который может иметь летальные последствия или привести к инвалидности
гепатит, нефрит и другие поражения внутренних органов
тяжелые бактериальные инфекции кожи после расчесывания сыпи
Особенно опасна ветрянка для:
беременных женщин (риск серьезных врожденных пороков развития у ребенка)
людей с ослабленным иммунитетом
людей с хроническими заболеваниями дыхательной или сердечно-сосудистой системы
Как уберечься
Единственная надежная защита — это вакцинация. Прививка рекомендована взрослым, которые никогда не болели ветрянкой и не делали вакцину в детстве. Также следует избегать контактов с больными во время вспышек инфекции.
Раньше мы писали о том, как возникает ангина, основные симптомы. Больше об этом читайте в новости.