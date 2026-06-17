Эта часть тела может свидетельствовать о риске преждевременной смерти: врач назвал неочевидный показатель

Секреты долголетия

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Врач назвал неожиданный показатель, который может свидетельствовать о продолжительности жизни человека. По его словам, важную роль играет не вес, а состояние мышц бедер.

Об этом сообщило издание Mirror.

Британский врач Амир Хан рассказал, что больший объем бедер может быть связан с лучшими показателями здоровья и более низким риском преждевременной смерти.

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По словам врача, дело не в жировых отложениях, а в мышечной массе. Он сослался на исследование, опубликованное в 2009 году в British Medical Journal, в ходе которого ученые более десяти лет наблюдали за тысячами людей. Результаты показали, что люди с меньшей окружностью бедер чаще сталкивались с сердечно-сосудистыми заболеваниями и имели более высокий риск преждевременной смерти.

Врач объяснил, что бедра содержат одни из самых крупных мышц организма. Именно мышечная ткань помогает контролировать уровень сахара в крови, улучшает чувствительность к инсулину, участвует в регуляции воспалительных процессов, поддерживает работу сердца и костей, а также способствует сохранению подвижности в пожилом возрасте.

Амир Хан подчеркнул, что одним из ключевых факторов здорового старения является не потеря веса, а сохранение мышечной массы. Потеря мышечной массы в пожилом возрасте связана с повышенным риском падений, госпитализаций и потери самостоятельности.

Для поддержания мышц врач рекомендует регулярно выполнять силовые упражнения. Среди самых простых вариантов — приседания, ходьба и тренировки с эспандерами. По его мнению, такие нагрузки могут стать инвестицией в здоровье и активное долголетие.

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Авторы исследования также отметили, что измерение окружности бедер может помочь врачам раньше выявлять людей с повышенным риском сердечных заболеваний и преждевременной смертности.

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