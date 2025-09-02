Эта диета бьет по сексуальной активности мужчин: исследование

Фастфуд / © pexels.com

Исследователи из Дании обнаружили, что такие продукты, как копчености, картофель фри или куриные наггетсы, способны нарушать работу мужских гормонов. Фастфуд не только способствует набору веса, но и подвергает организм угрозе вредных веществ, которые ассоциируются со снижением качества спермы.

Об этом пишет Independent.

У мужчин, которые регулярно употребляли ультрапереработанные продукты, зафиксировали повышенный уровень химиката cxMINP — соединения, которое часто применяют в производстве пластика. Оно влияет на гормональный баланс и вызывает его расстройства.

Кроме этого, исследование показало снижение уровня тестостерона — главного гормона, влияющего на либидо, — и фолликулостимулирующего гормона, необходимого для выработки сперматозоидов. Ученые отметили, что падение количества сперматозоидов в мире происходит параллельно с ростом потребления ультрапереработанных продуктов.

«Мы были шокированы тем, сколько функций организма нарушают такие продукты даже у здоровых молодых мужчин. Долгосрочные последствия выглядят тревожно и указывают на необходимость пересмотра пищевых рекомендаций для лучшей защиты от хронических заболеваний», — отметил профессор Копенгагенского университета Ромен Баррес.

Эти выводы согласуются с другими научными работами, которые связывают ультрапереработанную пищу с повышенным риском развития серьезных заболеваний, включая рак легких и преждевременную смерть. По данным Северо-Восточного университета США, на такие продукты приходится около 73% американского рынка продуктов.

Исследование также подтвердило, что подобная пища провоцирует переедание. Мужчины, которые потребляли ультрапереработанные продукты, набирали больше жировой массы по сравнению с теми, кто придерживался рациона с минимально переработанными блюдами, даже при одинаковой калорийности. Средний прирост веса составлял более 2 фунтов (примерно 1 кг).

В испытании участвовали 43 мужчины в возрасте от 20 до 35 лет. Они по три недели придерживались разных типов рациона — сначала необработанной, а затем ультрапереработанной диеты, делая между ними трехмесячную паузу. Половина участников получала дополнительные 500 калорий ежедневно, остальные — стандартную норму в соответствии с их возрастом, весом и физической активностью. Ни один из мужчин не знал, какой именно рацион ему назначен.

«Наши результаты доказывают, что ультрапереработанные продукты вредят репродуктивному и метаболическому здоровью, даже если их не потреблять в избытке. Это свидетельствует, что именно технологически переработанный характер этих продуктов делает их вредными», — отметила Джессика Престон, которая проводила исследование в рамках Ph.D. в Копенгагенском университете.

Напомним, ранее ученые выяснили, что ультраобработанные продукты вызывают системное воспаление в организме, что может быть маркером сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, они повышают риск развития диабета второго типа независимо от веса. Такие продукты также нарушают микрофлору кишечника, что негативно влияет на метаболизм. Исследования подчеркивают, что риски для здоровья сохраняются даже при небольшом потреблении.