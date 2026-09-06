Эта еда может вызвать ночные кошмары: что лучше не есть перед сном

Бессонница / © Pixabay

Реклама

Некоторые продукты, которые люди привыкли есть перед сном, могут быть связаны с бессонницей, кошмарами и более тревожными сновидениями. Особенно это касается молочных продуктов, десертов, острой еды и мяса.

Об этом говорится в исследовании, которое обнародовало Daily Mail.

Реклама

В исследовании приняли участие 1082 студента со средним возрастом около 20 лет. Они заполняли анкеты о качестве сна, пищевых привычках, непереносимости продуктов и возможном влиянии пищи на сновидения.

Реклама

Более 40% опрошенных заявили, что еда, которую они употребляли поздно вечером, так или иначе влияла на их сон.

Приблизительно 20% участников отметили, что определенные продукты, в том числе фрукты, овощи и травяной чай, помогали им спать лучше. В то же время 24,7% сообщили об ухудшении сна после еды.

Чаще негативный эффект связывали с молочными продуктами, десертами и острой пищей.

Какие продукты связали с кошмарами

Когда ученые проанализировали случаи тревожных снов после вечерних перекусов, выяснилось, что участники чаще употребляли перед сном молочные продукты или сладости.

Реклама

Особенно выраженная связь была выявлена среди людей с непереносимостью лактозы.

Среди сообщавших о негативном влиянии пищи на сон, 29,6% имели непереносимость лактозы. Среди участников, не замечавших такого эффекта, этот показатель составил 19,5%.

Исследователи предполагают, что причиной могут являться проблемы с желудочно-кишечным трактом. Дискомфорт, боль или другие симптомы, возникающие после еды, способны нарушать сон и влиять на характер сновидений.

"Кошмары усиливаются у людей с непереносимостью лактозы, которые имеют выраженные желудочно-кишечные симптомы и проблемы со сном", - объяснил ведущий автор исследования Торе Нильсен из Монреальского университета.

Реклама

По его словам, это может объяснить распространенное убеждение, что сыр и другие молочные продукты способны вызвать удивительные или неприятные сны.

Важен не только продукт, но и время еды

Ученые также установили, что поздние перекусы в целом независимо от конкретного продукта были связаны с более негативными и тревожными сновидениями.

В то же время люди, реже евшие перед сном, чаще запоминали свои сны.

Авторы отмечают, что пока нельзя утверждать о прямой причинно-следственной связи между определенными продуктами и кошмарами. Исследование основывалось на ответах самих участников и охватывало преимущественно молодых людей.

Напомним, регулярное употребление алкоголя перед сном может привести к стойкому нарушению циркадного ритма. В результате человек не может заснуть, а днем чувствует вялость и не может эффективно работать.

Новости партнеров

Новости партнеров