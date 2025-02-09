Эта еда замедляет старение: что узнали ученые

Старение – это естественный процесс, которого невозможно избежать, но его можно замедлить. Ученые обнаружили, что определенные продукты и привычки помогают организму оставаться биологически моложе. В частности, употребление жирных кислот омега-3 и витамина D в сочетании с физическими упражнениями может замедлить старение на клеточном уровне.

Исследование по этой теме было опубликовано в научном журнале Nature Aging, о чем сообщает Earth.

Возраст можно оценивать по-разному. Хронологический возраст – это количество лет, прожитых человеком, в то время как биологический возраст отражает реальное состояние организма. Некоторые люди стареют быстрее из-за генетики, образа жизни или воздействия окружающей среды, тогда как другие сохраняют молодость значительно дольше, чем показывает их паспортный возраст.

Как ученые исследовали биологическое старение

Швейцарские ученые использовали эпигенетические часы – специальный метод, анализирующий изменения в ДНК, указывающие на скорость старения. Это позволило определить, как жирные кислоты омега-3, витамин D и физическая активность влияют на биологический возраст.

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В исследовании приняли участие около 800 человек старше 70 лет, которые в течение трех лет соблюдали разные режимы:

одни каждый день употребляли омега-3;

другие принимали витамин D;

еще одна группа выполняла 30-минутные физические упражнения трижды в неделю;

отдельная группа объединяла все три метода – прием омега-3, витамина D и физическую активность.

Что показало исследование

Результаты подтвердили, что жирные кислоты омега-3 помогают замедлить биологическое старение до четырех месяцев. Этот эффект наблюдался вне зависимости от пола, возраста или индекса массы тела участников.

Однако лучших результатов добились те, кто сочетал употребление омега-3, витамина D и физическую активность. По словам исследователей, каждый из этих факторов работает через различные биологические механизмы, взаимно усиливающие эффект и способствующие более заметному замедлению старения.

На первый взгляд, разница в несколько месяцев может показаться незначительной, но замедление биологического старения может оказать существенное влияние на общее состояние здоровья.

Это помогает:

уменьшить риск возрастных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания или деменция;

улучшить качество жизни в старшем возрасте;

увеличить продолжительность активной жизни без серьезных проблем со здоровьем.

Можно ли применить эти результаты ко всем людям?

Одним из недостатков исследования является то, что все его участники являлись жителями Швейцарии. Биологическое старение может зависеть от генетики, питания, уровня физической активности и экологических условий, отличающихся в разных странах.

Сейчас ученые планируют расширить исследования на жителей других стран Европы, чтобы понять, насколько эти результаты применимы к большему количеству людей.

Остановить старение невозможно, но замедлить его реально. Исследователи подтвердили, что здоровое питание, омега-3, витамин D и физическая активность могут помочь сохранить молодость на клеточном уровне.

Хотя универсальной формулы долголетия нет, изменения в образе жизни могут значительно улучшить самочувствие и продлить активный период жизни.