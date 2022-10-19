Эта ежедневная привычка способствует быстрому старению тела – новое исследование

Ученые доказали, что слишком длительное сиденье может быть столь же опасным, как и курение сигарет.

Если вы работаете в офисе или дома, вы, вероятно, хорошо знаете, как это сидеть часами непрерывно.

Если это ваш ежедневный опыт, скорее всего, вы чувствуете боль в теле и скованность в течение дня. Кроме того, исследования показывают, что сидячий образ жизни также может способствовать дополнительным проблемам со здоровьем.

Отчет, опубликованный JAMA Cardiology в июне 2022 года, показал, как слишком длительное сидение повлияло на людей из 21 страны. Несмотря на то, что новое исследование является одним из самых больших на эту тему, но оно не первое, раскрывающее трудную правду о том, что малоподвижный образ жизни может сделать для здоровья человека.

Все эксперименты обнаружили, что длительное ежедневное сидение без перерыва может быстро состариться ваше тело.

Как долговременное сиденье может ускорить старение и иметь роковые последствия

Офисный график всегда представлял угрозу для нас. Но учитывая, что за последние несколько лет с началом пандемии COVID-19 работа дома стала более распространенной, еще больше людей вынуждены часами сидеть за столом или на диване. К сожалению, это может нанести вред здоровью многих групп населения.

Исследование JAMA Cardiology выявило: все исследуемые группы населения показали, что большее время в сидячем положении означает больший риск осложнений со здоровьем.

Согласно статье в издании ScienceAlert, объясняющей кардиологическое исследование JAMA, сидение от шести до восьми часов в день «повышает относительный риск сердечных заболеваний и преждевременной смерти примерно на 12–13% по сравнению с людьми, сидящими менее четырех часов в день.

Многие другие исследования пришли к подобным выводам о неблагоприятных последствиях длительного сидения в течение дня.

В отчете, опубликованном в 2019 году в The American Journal of Preventive Medicine, было установлено, что длительные периоды ежедневного сидения связаны с повышенным риском как диабета, так и сердечно-сосудистых заболеваний.

В другом исследовании The Journal of Lifestyle Medicine 2017 года, которое оценивало привычки офисных работников, было сделано заключение, что длительное ежедневное сиденье от шести до восьми часов связано с гипертонией и симптомами опорно-двигательного аппарата в организме.

Специалисты предупреждают людей об опасности многочасового сидения без перерывов, утверждая, что эта привычка приводит к таким осложнениям со здоровьем, как высокое кровяное давление, ожирение, высокий уровень сахара в крови, а также избыток висцерального жира.

На самом деле, специалисты на протяжении 13 исследований, посвященных времени сидения по сравнению с объемом ежедневной активности, пришли к выводу, что "сидевшие более 8 часов в день без физической активности имели риск смерти, подобный риску ожирения и курения".

Несмотря на тревожную статистику, к счастью, изменить привычный сидячий образ жизни легче, чем вы думаете.

Добавьте в жизнь больше ежедневного движения

Лишь час движения в день может оказать чрезвычайно положительный эффект.

Например, исследование Кембриджского университета 2016 года показало, что 60 минут или 1,5 часа ежедневных умеренных физических упражнений, включающих быструю ходьбу или езду на велосипеде, помогут устранить неблагоприятные последствия старения, а также повышенный риск преждевременной смерти, связанный с сидением. долго.

Поэтому если вы работаете сидя за столом весь день, попробуйте прогуляться утром или вечером после обеда. Кроме того, если есть выбор между лестницей или лифтом, выбирайте лестницу.

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