Эта каша притормаживает процессы старения и омолаживает женский организм

Ее называют кашей для красоты, потому что она является одним из мощных источников коллагена для организма.

Наверное, это очень удивительно, однако обычная перловка помогает восполнить дефицит коллагена в женском организме, тем самым омолодить его на несколько лет. Врачи рекомендуют есть перловую кашу хотя бы раз в неделю, этого будет достаточно, чтобы получить невероятный результат.

Какая польза перловки для женской молодости и красоты

В этой крупе содержится лизин – аминокислота, которая принимает непосредственное участие в синтезе коллагена. Именно он помогает коже оставаться упругой и эластичной, нивелируя появление морщин. К тому же, перловка содержит витамины группы Β, А, РР и Е, которые крайне полезны для женского организма в период менопаузы.

Кроме того, перловая каша помогает не только омолаживаться, но еще и снижает вес. Она содержит мощную долю растительной клетчатки, которая насыщает организм, не провоцируя нарастание излишней жировой ткани.

Еще перловка содержит природный антибиотик – гордецин, поэтому отвар из крупы и сама каша помогают противостоять разнообразным воспалительным процессам в организме и угнетают рост патогенной микрофлоры. Также перловка улучшает работу желудка и кишечника, полезна при заболеваниях почек, печени и при сахарном диабете.

Какие еще крупы могут пополнить организм коллагеном

Гречка также является мощным источником коллагенового белка, наиболее его содержится в зеленой крупе. Одна порция вареной зеленой гречки содержит десятую часть суточной нормы лизина. Кроме того, гречка богата витаминами, минералами, растительной клетчаткой, аминокислотами, которые крайне необходимы для женского здоровья.

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