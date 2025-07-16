Эта популярная еда вас убивает: шокирующее исследование об ультраобработанных продуктах

Ультраобработанные продукты / © Getty Images

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Красочные хлопья для завтрака, пицца из микроволновки или огромные пачки чипсов давно стали обыденным явлением в магазинах. Но новое исследование резко очерчивает границу между удобством таких ультраобработанных продуктов и первыми тревожными сигналами хронических болезней.

Об этом пишет Earth.com.

Новое исследование выявило четкую связь между ультраобработанными продуктами и серьезными рисками для здоровья.

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«Речь идет о добавках, упаковке, даже маркетинге», — прокомментировала руководитель исследования Антея Христофору из Университета Макмастера.

Что такое ультраобработанные продукты?

Ультраобработанные продукты (УОП) — это индустриально изготовленные пищевые изделия, созданные для максимального удобства, длительного хранения и ярко выраженного вкуса. Речь идет не об обычной обработке, а о полноценной пищевой инженерии: снеки, газированные напитки, лапша быстрого приготовления, сладкие сухие завтраки, замороженные блюда.

В таких продуктах природные питательные вещества часто изымаются, вместо этого добавляются жиры, сахара, ароматизаторы, красители и стабилизаторы. Результат — высококалорийный продукт с низкой реальной питательной ценностью, вызывающий пищевую зависимость.

Сигналы опасности для организма

Система NOVA классифицирует пищу по уровню технологической обработки. Среднестатистический канадец потребляет более трех порций УОП в день, а у четверти опрошенных этот показатель достигает шести, что вытесняет из ежедневного рациона овощи и фрукты.

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Исследователи в метаболической лаборатории доказали: те, кто ел ультраобработанные блюда, ежедневно потребляли примерно на 500 калорий больше, чем участники, которые ели те же нутриенты, но в необработанном виде. Всего за две недели участники набирали почти 1 кг веса.

Механизм вреда от ультраобработанных продуктов

В исследовании Университета Макмастера одним из самых ярких биомаркеров стало появление С-реактивного белка, который сигнализирует о системном воспалении и считается маркером сердечно-сосудистого риска.

«Эти продукты вызывают воспалительную реакцию — наш организм воспринимает их как чужеродные элементы», — объяснила Христофору.

Хотя некоторые считают, что вред УОП обусловлен только набором веса, исследования показали: даже после учета индекса массы тела у людей, активно потребляющих такие продукты, были выше уровни инсулина и триглицеридов.

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Американские исследования также связали высокое содержание УОП в рационе с повышением риска развития диабета второго типа на 24%, даже при отсутствии изменений в весе.

Люди, которые ели УОП, «жевали быстрее, у них раньше заканчивалась еда и они чувствовали меньшее насыщение», — отметил автор одного из ведущих экспериментов Кевин Холл.

Социальные факторы и потребность в новой политике

Данные Макмастера показали: УОП чаще потребляют те, у кого более низкие доходы или меньшее формальное образование.

«Риски для здоровья сохраняются независимо от уровня дохода и образования, поэтому необходима справедливая пищевая политика», — отметила исследовательница Анджелина Барич.

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Долгосрочный анализ показал, что уменьшение потребления таких продуктов может спасать тысячи жизней ежегодно, предотвращая преждевременные смерти.

УОП активно рекламируются. От героев мультфильмов на коробках хлопьев до «здоровых» надписей на батончиках — маркетинг целенаправленно формирует вкусовые привычки еще с детства.

Маркировка вроде «обогащено клетчаткой» или «высокое содержание белка» создает впечатление здорового выбора, хотя на самом деле продукт может содержать большие дозы сахара или натрия.

Как УОП влияют на пищеварение?

Индустриальная обработка меняет пищевую матрицу — структуру пищи, которая определяет, как она усваивается. Уменьшение содержания клетчатки, использование эмульгаторов и подсластителей ускоряют пищеварение, увеличивают гликемическую нагрузку и «обманывают» сигналы сытости. Это, в свою очередь, может нарушать микрофлору кишечника, которая играет ключевую роль в метаболизме и иммунитете.

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Ученые обнаружили, что некоторые эмульгаторы и искусственные подсластители могут вызвать воспалительные реакции и инсулинорезистентность.

Что можно изменить?

Полный отказ от УОП — необязателен, даже замена одной порции ежедневно на фрукт или горсть орехов уже снижает воспалительные маркеры.

Диетологи советуют начинать с завтрака: выбирайте овсянку вместо сладких хлопьев, постепенно заменяйте снеки — это поможет снизить потребление УОП без радикальных изменений.

К слову, ранее сообщалось о 7 суперфудах, которые стоит есть для здоровой иммунной системы и сохранения сил в любой сезон.

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