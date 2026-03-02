Эта популярная пряность вливает на ваш мозг и улучшает настроение

Шафран

Биоактивные компоненты шафрана — популярной пряности, известной своим ароматом и использованием в кулинарии — могут по-разному влиять на системы мозга, связанные с регуляцией настроения.

К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие работу в журнале Food & Function (F&F).

Эксперты изучили два ключевых соединения шафрана — кроцины и сафранал. Оба вещества снижали выраженность депрессивноподобного поведения, однако действовали через различные нейробиологические механизмы. Кроцины преимущественно влияли на дофаминовую систему — изменяли уровень дофамина и активность связанных с ним рецепторов в префронтальной коре и стриатуме. Сафранал в свою очередь влиял на кинурениновый путь — метаболическую систему, связанную с воспалением и образованием потенциально нейротоксических метаболитов, смещая баланс в сторону нейропротекции.

Кроме того, исследователи впервые подтвердили, что сафранал после перорального приема обнаруживается не только в крови, но и непосредственно в ткани мозга. Это говорит о его способности преодолевать биологические барьеры и потенциально оказывать прямое влияние на нейрональные процессы.

Напомним, эксперты по косметологии сравнивают действие шафрана с эффектом ботокса. Однако, в отличие от уколов красоты, эта специя в составе косметических средств работает мягко и деликатно.