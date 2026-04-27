Эта послеобеденная привычка может быть опасным сигналом: что выяснили ученые

Новое исследование американских ученых выявило неожиданную связь между дневным отдыхом и уровнем смертности среди людей старше 55 лет. Оказалось, что определенные модели сна могут быть не просто привычкой, а критическим индикатором состояния здоровья.

Об этом пишет sciencealert.

Дневной сон может приносить значительную пользу организму. Он помогает восстановить силы, повышает внимательность, ускоряет реакцию, а также положительно влияет на память и способность мыслить. Короткий отдых в течение дня способен частично компенсировать недостаток ночного сна и даже снизить риск развития деменции.

Впрочем, новые научные данные свидетельствуют, что для пожилых людей определенные особенности дневного сна могут быть тревожным сигналом, который не стоит игнорировать.

Дневной сон связан с повышенным риском смерти среди пожилых людей

Американские исследователи выяснили: частые эпизоды сна днем, особенно в утренние часы, связаны с повышенным риском смертности среди пожилых людей. По мнению ученых, так называемый «чрезмерный» дневной сон может свидетельствовать об уже имеющихся или только развивающихся проблемах со здоровьем и даже служить маркером для их раннего выявления.

«Наше исследование является одним из первых, которое демонстрирует связь между объективно измеренными моделями дневного сна и смертностью, и показывает, что отслеживание привычек дневного сна имеет значительную клиническую ценность для раннего выявления проблем со здоровьем», — рассказала первый автор исследования Ченлу Гао, специалист по сну из Mass General Brigham.

Ранее ученые также связывали частый дневной сон с рядом заболеваний, в частности гипертонией и инсультом. Однако общее понимание этих взаимосвязей остается ограниченным. Существуют данные о корреляции, но не хватает четких доказательств причинно-следственных связей. Дневной сон сам по себе не обязательно является причиной болезней — иногда он может быть реакцией организма на уже имеющиеся проблемы.

Несмотря на наличие убедительных доказательств связи между дневным сном и состоянием здоровья, много вопросов остаются открытыми. Частично это объясняется ограниченностью доступных данных.

«Чрезмерный дневной сон в позднем возрасте связывали с нейродегенерацией, сердечно-сосудистыми заболеваниями и даже более высокой заболеваемостью, но многие из этих выводов основаны на самооценке людей и не учитывают такие параметры, как время сна или его регулярность», — отмечает Гао.

Детали исследования о дневном сне пожилых людей

В целом от 20 до 60% пожилых людей практикуют дневной сон, и часто он является полезным или по крайней мере не наносит вреда. В то же время чрезмерная сонливость днем ассоциируется с различными проблемами со здоровьем, но детальное изучение этого явления затрудняется недостатком точных и объективных данных.

Чтобы лучше разобраться в этом вопросе, исследователи использовали информацию из проекта Rush University Memory and Aging Project, который начался в 1997 году и был посвящен изучению когнитивных функций и нейродегенерации у людей старше 55 лет.

С 2005 года участники исследования носили специальные устройства на запястье, которые в течение примерно 10 дней фиксировали их активность и периоды отдыха. Благодаря этому к 2025 году удалось накопить детальные данные за два десятилетия в отношении 1338 человек. Имея такую объективную информацию, ученые смогли проанализировать продолжительность дневного сна, его частоту, время суток, а также регулярность таких привычек.

Результаты показали: более длинный и частый дневной сон, а также сон в утренние часы связаны с более высоким риском смерти. В частности, каждый дополнительный час дневного сна увеличивал риск смертности примерно на 13%. Каждый дополнительный эпизод сна в течение дня добавлял еще около 7% к этому риску.

Не менее важным оказалось и время, когда человек спит. Исследование показало, что риск смертности у тех, кто дремлет утром, примерно на 30% выше по сравнению с теми, кто отдыхает в начале послеобеденного периода.

Следует ли отказаться от сна днем?

В то же время эти результаты не означают, что именно дневной сон является причиной таких последствий.

«Важно понимать, что речь идет о корреляции, а не причинно-следственной связи. Чрезмерный дневной сон, вероятно, является признаком имеющихся заболеваний, хронических состояний, нарушений сна или сбоя циркадных ритмов», — пояснила специалист по сну.

Итак, ученые не призывают отказываться от дневного отдыха. Наоборот — они предлагают рассматривать его как возможный индикатор состояния здоровья.

«Теперь, когда мы знаем о сильной связи между моделями дневного сна и смертностью, мы можем говорить о целесообразности использования носимых устройств для отслеживания дневного сна с целью прогнозирования состояния здоровья и предотвращения его ухудшения», — подытожила Гао.

К слову, финские ученые выяснили, что нерегулярное время засыпания вдвое повышает риск инфаркта и инсульта в течение 10 лет. Исследование с участием более 3000 человек показало, что именно колебания времени отхода ко сну критически влияют на сердце, нарушая циркадные ритмы. Наиболее уязвимыми являются те, кто спит менее восьми часов. В то же время время пробуждения оказалось менее важным, чем стабильность момента засыпания.

