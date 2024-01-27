Эта простая утренняя процедура продлит жизнь на десятки лет: секрет борьбы со старением

Чтобы прожить более 100 лет, нужно утром уделять несколько минут тренировке и медитации.

Медицинский ученый Кьен Вуу, специализирующийся на борьбе со старением, поделился несколькими секретами, которые помогут продлить жизнь на многие годы. Рассказываем, ссылаясь на Business Insider, с каких процедур нужно начинать свое утро, чтобы прожить больше ста лет.

Как нужно начинать свое утро, чтобы прожить больше ста лет

Специалист в области долголетия рекомендует каждое утро делать несколько простых процедур, которые помогут увеличить продолжительность жизни. Это утренние физические упражнения, дыхательные практики, которые снимают напряжение и настраивают на хороший день. А также краткая медитация, улучшающая эмоциональное и психическое здоровье.

Первым шагом после пробуждения должен стать стакан воды с лимоном или минеральными солями. Это поможет организму восстановить гидратацию. Также доктор Вуу пытается утром получить больше солнечного света на свое лицо, это помогает поддерживать естественные циклы в организме.

Что еще нужно делать для долголетия

Пейте утренний кофе. О пользе и вреде кофе можно спорить до бесконечности. Но этот напиток с утра бодрит и улучшает настроение, поэтому не стоит отказываться от чашки насыщенного ароматного кофе.

О пользе и вреде кофе можно спорить до бесконечности. Но этот напиток с утра бодрит и улучшает настроение, поэтому не стоит отказываться от чашки насыщенного ароматного кофе. Обязательно завтракайте. Если хотите прожить долгую жизнь, следует не забывать о вкусном и сытном завтраке.

Если хотите прожить долгую жизнь, следует не забывать о вкусном и сытном завтраке. Планируйте свой день. Ученые доказали, что тщательно планируемый день убирает хаос и стрессы из жизни людей, поэтому такая привычка способствует долголетию.

Ученые доказали, что тщательно планируемый день убирает хаос и стрессы из жизни людей, поэтому такая привычка способствует долголетию. Больше времени проводите с родными и близкими. Чтобы подольше прожить, нужно наполнять каждый свой день положительными эмоциями от общения с семьей и друзьями.

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