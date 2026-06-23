Эта смесь может улучшить пищеварение: простой рецепт

Пищеварение / © www.materlife.ru

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Сочетание кефира и семян чиа в последнее время привлекает внимание как вариант поддержки работы кишечника и микрофлоры. Хотя это не «волшебное средство», такая смесь может оказаться полезной частью сбалансированного рациона.

Об этом сообщает Egeszsegkalauz.

Смесь, за которую кишечник вам «благодарит»

Как отмечается в материале, кефир является ферментированным молочным продуктом, содержащим живые бактерии, белок, кальций и витамины группы B. Он может поддерживать баланс кишечной микрофлоры, что важно не только для пищеварения, но и общего состояния организма. Семена чиа, в свою очередь, отличаются высоким содержанием клетчатки. В жидкости оно набухает и образует гелеобразную структуру, что способствует длительному ощущению сытости и может поддерживать нормальную работу пищеварительной системы. Также он содержит полезные жиры, антиоксиданты и минералы.

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Специалисты отмечают: ни один отдельный продукт не «сжигает жир» и не делает живот плоским. Изменения во внешнем виде зависят от общего рациона, физической активности, сна и энергетического баланса. В то же время, улучшение пищеварения может уменьшить вздутие, из-за чего живот выглядит менее напряженным.

Именно поэтому кефир с чиа часто рекомендуют как легкий перекус, в частности вечером: он сытный, но не тяжелый для пищеварения. Впрочем, научных доказательств того, что его следует употреблять перед сном, нет — его можно есть в любое время дня.

Готовится такая смесь очень просто:

кефир смешать с семенами чиа;

оставить на 20–30 минут или ночь в холодильнике;

после чего она приобретает густую консистенцию, похожую на пудинг;

по желанию можно добавить ягоды.

Резюмируя это не лечебное средство, а обычное питательное блюдо, которое может дополнить здоровое питание и помочь увеличить потребление клетчатки и пробиотиков.

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Ранее мы писали, что надпись «protein» не означает автоматически, что продукт действительно богат белок. В ЕС эта маркировка зависит от доли белка в калорийности, но ориентироваться только на нее не стоит. Да, важно смотреть на полный состав.

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