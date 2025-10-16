Эта утренняя привычка может стоить вам жизни: о чем идет речь

Завтрак / © unsplash.com

Привычка пропускать завтрак, которая стала частью поспешного ритма жизни, может стоить вам здоровья. Американские исследователи обнаружили тесную связь между игнорированием утреннего приема пищи и повышенным риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Об этом пишет The Mirorr.

Это исследование опубликовали в журнале Американского колледжа кардиологии.

Ученые проанализировали данные о здоровье 6550 взрослых людей в возрасте от 40 до 75 лет. Эти данные собирались в США еще между 1988 и 1994 годами.

После этого за состоянием здоровья участников наблюдали вплоть до 2011 года, чтобы оценить, как их привычки повлияли на долгосрочные последствия, включая смертность. На момент анализа средний возраст этих 6550 человек составлял около 53 лет.

В исследовании приняли участие следующие категории людей:

никогда не завтракали (5,1%);

редко завтракали (10,9%);

завтракали только в некоторые дни (25%);

завтракали ежедневно (59%).

Почему завтрак является самым важным приемом пищи за день

Эксперты видят растущую тенденцию: люди все чаще регулярно пропускают завтрак. Эта привычка становится все более популярной в США последние 50 лет. Фактически, почти 24% молодых людей ежедневно игнорируют утренний прием пищи.

Кроме того, исследования четко доказывают: постоянный отказ от завтрака повышает риск многих проблем со здоровьем. Среди них: избыточный вес или ожирение, высокое кровяное давление, диабет второго типа, метаболический синдром, а также ишемическая болезнь сердца и инсульт.

Исходя из результатов исследований, эксперты пришли к выводу, что пропуск завтрака был связан со значительным повышением риска смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее ученые обнаружили новую связь между режимом питания и продолжительностью жизни. Ученые отмечают, что регулярный и своевременный завтрак — это не просто полезная привычка, а простой, но эффективный способ поддержать здоровье и увеличить свои шансы на долгую, активную жизнь.

