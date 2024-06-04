Эта зелень укрепляет сердце и кости, поэтому врачи рекомендуют есть ее каждый день

Названа самая полезная зелень – сочетается со всеми видами продуктов, содержит натрий, калий, цинк, фосфор и магний.

Рассказываем, какую зелень нужно есть каждый день, чтобы укрепить все системы организма.

Какую зелень медики считают самой полезной для нашего здоровья

Это петрушка, которая считается универсальной зеленью, потому что ее можно добавлять в любые блюда. К тому же она крайне доступна, ведь ее можно выращивать на своем подоконнике круглый год. А еще она имеет неоценимую пользу для здоровья нашего организма.

Петрушка является источником витамина К. Этот витамин существует в двух формах – К1 и К2. Первый вид витамина содержится в зеленых листковых овощах, укропе, петрушке, кинзе и т.д. А витамин К2 вырабатывается микрофлорой кишечника. Витамин К важен для крепости сердца, сосудов, свертывания крови и остроты зрения. Также он способствует остановке кровотечения и скорости заживления ран.

Витамин К способствует прочности костной ткани, поскольку отвечает за выработку остеокальцина, поддерживающего минеральную плотность костей. Чтобы витамин К лучше усваивался нашим организмом, врачи рекомендуют употреблять петрушку в салатах, заправленных сметаной.

Благодаря содержанию натрия, калия, фтора, магния и органических кислот петрушка положительно влияет на здоровье печени и желчного пузыря, оказывает мочегонное и желчегонное действие.

Петрушка имеет в своем составе антиоксиданты, которые оказывают противоопухолевое действие, укрепляют нервную и сердечно-сосудистую систему. Также в зелени есть три каратиноида — лютеин, бета-каротин, зеаксантин, которые улучшают периферическое и ночное зрение.

За счет содержания эфирных масел, петрушка оказывает противовоспалительный эффект, повышает иммунитет организма к вирусным и инфекционным заболеваниям.

Врачи рекомендуют есть петрушку с авокадо, огурцом и сельдереем, тогда она будет максимально позитивно влиять на все системы нашего организма.

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