Эти пять повседневных привычек могут снижать IQ: некоторые из них вас удивят

Что снижает IQ: 5 повседневных привычек, вредящих мозгу / © www.freepik.com/free-photo

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Некоторые привычные занятия могут негативно сказываться на работе мозга, концентрации внимания и когнитивных способностях. Среди них исследователи называют многозадачность, хронический стресс и даже длительное пребывание за рулем.

Об этом сообщило издание Onet.

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Попытка успеть все сразу

Выполнение нескольких дел одновременно может казаться эффективным способом сэкономить время, однако мозг человека не приспособлен к такому режиму.

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К такому выводу пришли в ходе исследования, проведенного Массачусетским технологическим институтом под руководством нейробиолога Эрла Миллера. Многозадачность может снижать продуктивность и, в конечном итоге, негативно сказываться на IQ.

Постоянный стресс

Длительное нервное напряжение также может влиять на мозг. Как показывают результаты исследования, опубликованного в научном журнале Neurology, стресс связан с уменьшением размеров мозга.

Согласно приведенным данным, этот эффект сильнее проявляется у женщин.

Длительные поездки на автомобиле

Еще одним неочевидным фактором может быть длительное пребывание за рулем. Ученые Университета Лестера установили, что негативное влияние на интеллект возможно, если человек водит автомобиль более двух часов в день.

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Среди возможных причин исследователи называют стресс и усталость, возникающие во время длительных поездок.

Пассивный отдых в жарких странах

Длительный отдых на пляже также может повлиять на интеллектуальные способности. Профессор Зигфрид Лерль из Университета Эрлангена в Германии объяснял это тем, что во время бездействия в мозг поступает меньше кислорода, что может приводить к повреждению нервных клеток.

Свою роль может играть и обезвоживание из-за высокой температуры.

Жирная и сладкая еда

Рацион с большим количеством жиров и сахара также может негативно сказываться на умственных способностях. Речь идет, в частности, о чрезмерном употреблении фаст-фуда и упакованных продуктов с красителями и консервантами.

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Согласно приведенной информации, такое питание может замедлять мышление, ухудшать память и концентрацию, а также способствовать отсутствию мотивации и лени. В то же время периодическое употребление такой пищи не приравнивается к рациону, в котором она присутствует ежедневно.

Напомним, ранее ученые обнаружили, что даже полезная растительная пища содержит соединение, которое при определенных условиях может усиливать воспаление кишечника.

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