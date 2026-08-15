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Эти 5 продуктов поддерживают здоровое давление: чем следует дополнить рацион
Рацион может играть важную роль в поддержании здорового артериального давления. Специалисты назвали пять продуктов, которые могут принести больше долгосрочной пользы, чем свекла.
Свеклу часто называют одним из продуктов, полезных для артериального давления. Благодаря природным нитратам она может способствовать расширению кровеносных сосудов и временному снижению показателей. Однако, по данным исследований, этот эффект обычно сохраняется не дольше суток. В то же время регулярное употребление некоторых других продуктов может обеспечивать более длительную поддержку здоровья сердца и сосудов.
Об этом сообщило издание Verywell Health.
Жирная рыба
Лосось, скумбрия, сардины, форель, сельдь и тунец содержат омега-3 жирные кислоты, важные для работы сердечно-сосудистой системы.
Исследования показывают, что потребление около 3 г омега-3 жирных кислот в сутки может быть связано со снижением систолического, то есть верхнего, артериального давления примерно на 2–4 мм рт. ст.
Листовая зелень
Шпинат, капуста кейл, мангольд и руккола снабжают организм калием, магнием и природными нитратами. Эти вещества участвуют в регуляции тонуса кровеносных сосудов и помогают организму избавляться от избытка натрия.
В частности, в некоторых видах зелени может содержаться не меньше нитратов, чем в свекле. В то же время они являются источниками калия и магния. Специалисты советуют стараться ежедневно включать в рацион один-два стакана зелени.
Людям с заболеваниями почек, сердечной недостаточностью или тем, кто принимает определенные лекарства, перед значительным увеличением потребления калия или приемом пищевых добавок следует проконсультироваться с врачом.
Ягоды
Регулярное употребление ягод также может способствовать поддержанию нормального артериального давления, особенно у людей с повышенными показателями.
Ягоды богаты растительными антиоксидантами, которые поддерживают здоровье и эластичность кровеносных сосудов. Их можно добавлять в овсянку или смузи или есть отдельно. Рекомендуемое в статье количество — примерно один стакан свежих или замороженных ягод в день.
Бобовые
Фасоль, чечевица, нут и горох содержат клетчатку, растительный белок, калий, магний и другие полезные вещества. Особенно полезной может быть замена ими части красного мяса и продуктов с высоким содержанием соли и насыщенных жиров.
В одном исследовании замена порции красного мяса на бобовые пять раз в неделю в течение 16 недель была связана со снижением систолического давления примерно на 4 мм рт. ст.
Киви
Еще одним продуктом, который может благотворно влиять на показатели давления, является киви. В ходе одного рандомизированного исследования употребление двух плодов ежедневно в течение семи недель было связано со снижением систолического давления примерно на 2,7 мм рт. ст.
Киви содержит витамин С, калий и антиоксиданты. Эти вещества поддерживают функцию внутренней оболочки сосудов и помогают защищать их от окислительного стресса.
Специалисты отмечают, что для контроля артериального давления важен не какой-то отдельный «суперпродукт», а рацион в целом. В частности, диета DASH и средиземноморский тип питания предусматривают большое количество овощей, фруктов, бобовых, орехов, семян и цельнозерновых продуктов, а также ограничение потребления натрия.
В то же время изменения в питании не должны заменять назначенное врачом лечение высокого артериального давления. Людям с гипертонией или другими сердечно-сосудистыми заболеваниями следует обсудить существенные изменения рациона со специалистом.
Напомним, ранее мы сообщали, что некоторые продукты содержат питательные вещества и растительные соединения, которые могут способствовать здоровой работе кровеносных сосудов и кровообращению.