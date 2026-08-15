Эти 5 продуктов поддерживают здоровое давление: чем следует дополнить рацион

Какие продукты снижают давление

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Свеклу часто называют одним из продуктов, полезных для артериального давления. Благодаря природным нитратам она может способствовать расширению кровеносных сосудов и временному снижению показателей. Однако, по данным исследований, этот эффект обычно сохраняется не дольше суток. В то же время регулярное употребление некоторых других продуктов может обеспечивать более длительную поддержку здоровья сердца и сосудов.

Об этом сообщило издание Verywell Health.

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Жирная рыба

Лосось, скумбрия, сардины, форель, сельдь и тунец содержат омега-3 жирные кислоты, важные для работы сердечно-сосудистой системы.

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Исследования показывают, что потребление около 3 г омега-3 жирных кислот в сутки может быть связано со снижением систолического, то есть верхнего, артериального давления примерно на 2–4 мм рт. ст.

Листовая зелень

Шпинат, капуста кейл, мангольд и руккола снабжают организм калием, магнием и природными нитратами. Эти вещества участвуют в регуляции тонуса кровеносных сосудов и помогают организму избавляться от избытка натрия.

В частности, в некоторых видах зелени может содержаться не меньше нитратов, чем в свекле. В то же время они являются источниками калия и магния. Специалисты советуют стараться ежедневно включать в рацион один-два стакана зелени.

Людям с заболеваниями почек, сердечной недостаточностью или тем, кто принимает определенные лекарства, перед значительным увеличением потребления калия или приемом пищевых добавок следует проконсультироваться с врачом.

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Ягоды

Регулярное употребление ягод также может способствовать поддержанию нормального артериального давления, особенно у людей с повышенными показателями.

Ягоды богаты растительными антиоксидантами, которые поддерживают здоровье и эластичность кровеносных сосудов. Их можно добавлять в овсянку или смузи или есть отдельно. Рекомендуемое в статье количество — примерно один стакан свежих или замороженных ягод в день.

Бобовые

Фасоль, чечевица, нут и горох содержат клетчатку, растительный белок, калий, магний и другие полезные вещества. Особенно полезной может быть замена ими части красного мяса и продуктов с высоким содержанием соли и насыщенных жиров.

В одном исследовании замена порции красного мяса на бобовые пять раз в неделю в течение 16 недель была связана со снижением систолического давления примерно на 4 мм рт. ст.

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Киви

Еще одним продуктом, который может благотворно влиять на показатели давления, является киви. В ходе одного рандомизированного исследования употребление двух плодов ежедневно в течение семи недель было связано со снижением систолического давления примерно на 2,7 мм рт. ст.

Киви содержит витамин С, калий и антиоксиданты. Эти вещества поддерживают функцию внутренней оболочки сосудов и помогают защищать их от окислительного стресса.

Специалисты отмечают, что для контроля артериального давления важен не какой-то отдельный «суперпродукт», а рацион в целом. В частности, диета DASH и средиземноморский тип питания предусматривают большое количество овощей, фруктов, бобовых, орехов, семян и цельнозерновых продуктов, а также ограничение потребления натрия.

В то же время изменения в питании не должны заменять назначенное врачом лечение высокого артериального давления. Людям с гипертонией или другими сердечно-сосудистыми заболеваниями следует обсудить существенные изменения рациона со специалистом.

Напомним, ранее мы сообщали, что некоторые продукты содержат питательные вещества и растительные соединения, которые могут способствовать здоровой работе кровеносных сосудов и кровообращению.

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