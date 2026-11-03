Эти 8 привычных продуктов могут содержать много сахара: что советует диетолог

Скрытый сахар в продуктах — 8 неожиданных источников / © Associated Press

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Сахар может содержаться даже в продуктах, которые вовсе не кажутся сладкими. Его добавляют в соусы, маринады, заправки для салатов и некоторые напитки. Из-за этого люди нередко потребляют больше сахара, чем думают.

Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на диетолога Алию Нельсон.

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По словам специалиста, скрытый сахар — это, прежде всего, сахар в продуктах, от которых люди не ожидают сладкого вкуса. Его регулярное употребление может незаметно повышать калорийность рациона и затруднять похудение.

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В то же время избыток свободного сахара повышает риск кариеса. Кроме того, если в рационе преобладают сладкие продукты и напитки, человек может потреблять меньше пищи, богатой клетчаткой, белками, витаминами и минералами. Длительное увеличение веса также связано с более высоким риском развития диабета второго типа и сердечных заболеваний.

Диетолог назвала восемь продуктов, на которые стоит обратить внимание.

Маринованные огурцы

Маринованные огурцы часто добавляют в сэндвичи, однако в некоторых готовых продуктах содержится много сахара. Например, в 100 г маринованных овощей Branston Original Pickle его примерно 31 г.

Диетолог советует заменять сладкие маринованные овощи свежими огурцами, редиской или маринованными огурцами без добавления сахара. Также можно просто уменьшить их количество.

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Овсяное молоко

Растительные напитки также могут быть источником сахара, особенно если в них добавлены ароматизаторы. В частности, ванильный овсяный напиток Oatly Barista содержит 10,2 г общего сахара.

Специалист рекомендует выбирать несладкие варианты без ароматизаторов, сравнивать состав продуктов разных производителей и обращать внимание на содержание кальция и витаминов.

Соусы для салатов

Даже заправка для салата может содержать немало сахара. Например, в столовой ложке густого бальзамического соуса с перцем чили (15 мл) может содержаться 6,8 г сахара.

В качестве альтернативы диетолог рекомендует использовать лимонный сок или винный уксус, смешанные с оливковым маслом и травами. Это позволит придать салату вкус без добавления сладких соусов.

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Маринованная свёкла

Сам по себе свёкла содержит клетчатку и антиоксиданты. Однако в готовых маринованных продуктах с различными вкусами может быть добавлен сахар.

Например, порция сладко-острой свеклы из четырёх штук может содержать 15,8 г общего сахара.

Нельсон рекомендует отдавать предпочтение обычной вареной свекле, которую можно приправить уксусом, перцем чили и зеленью.

Томатный кетчуп

Обычный кетчуп Heinz содержит 3,4 г сахара на порцию весом 15 г. Хотя такое количество может показаться небольшим, стоит учитывать, сколько соуса человек использует за один раз.

Диетолог советует обратить внимание на варианты с пониженным содержанием сахара и соли или просто добавлять меньше кетчупа в блюда.

Молочные коктейли

Готовые молочные коктейли могут содержать белок и кальций, но при этом быть источником добавленного сахара.

В качестве альтернативы Нельсон предлагает обычное молоко или напиток с добавлением несладкого какао-порошка. Тем, кто не хочет отказываться от готовых коктейлей, она советует ограничивать размер порции.

Кисло-сладкий соус

Соусы для мяса и овощей также могут содержать значительное количество сахара. Например, в порции кисло-сладкого соуса Ben’s Original весом 112 г его 14 г. При этом часть этого сахара естественным образом содержится в помидорах и ананасах, входящих в состав продукта.

Для приготовления блюд диетолог рекомендует сочетать имбирь, чеснок, рисовый уксус и соевый соус с пониженным содержанием соли. А придать сладкий вкус можно с помощью кусочков ананаса.

Апельсиновый сок

Даже соки без добавления сахара содержат природные сахара, содержащиеся во фруктах. В частности, апельсиновый сок является источником витамина С, однако его количество в рационе также следует контролировать.

Британская Национальная служба здравоохранения (NHS) рекомендует ограничивать потребление фруктовых соков и смузи до 150 мл в день.

В то же время Нельсон подчеркивает, что для сокращения потребления сахара не нужно полностью отказываться от любимых продуктов или готовить все блюда самостоятельно. Достаточно обращать внимание на состав, частоту употребления и размер порций, а по возможности выбирать альтернативы с меньшим количеством добавленного сахара.

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