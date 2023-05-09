Эти болевые ощущения могут свидетельствовать о высоком уровне сахара в крови

Сахарный диабет имеет несколько симптомов, одним из которых болезненные ощущения пациента. Диабет, метаболическое расстройство, оказывает влияние на нервную систему организма и нарушает функцию нервов, вследствие чего возникают боли в определенных частях тела.

Об этом пишет издание Times of India.

Эти боли часто исчезают сами по себе, и их, скорее всего, игнорируют. Чтобы остановить прогрессирование расстройства и быстро его лечить, важно обратить внимание на эти боли и не позволять им нарастать.

Боль в бедрах

Невыносимая боль в бедрах свидетельствует о том, что уровень сахара в крови вышел за пределы нормы. Эта боль значительно отличается от боли, которую мы чувствуем, когда получаем травму или ушиб. Ощущается дискомфорт и кратковременные боли изнутри.

Боль в пояснице

Непонятная боль в тазу или пояснице может быть следствием диабета. Эта боль иногда сильна и невыносима. В основном это происходит из-за потери мышечной силы.

Парез стопы

Признаком сахарной мононейропатии или фокальной невропатии есть то, что человеку трудно поднять переднюю часть стопы, что также известно как парез стопы. Кроме этого, человек также испытывает боль в стопе или голени.

Сильная боль и судороги в ногах

На болезненные судороги в ногах часто жалуются больные сахарным диабетом. Это происходит из-за повреждения нервов в ногах, которое в медицине называется диабетической нейропатией, и является осложнением, которое возникает из-за длительного высокого уровня сахара в крови в организме.

Чувствительность к прикосновению

Из-за диабетической нейропатии некоторые люди могут быть чувствительны даже к самому легкому прикосновению. “Ваши ноги могут быть очень чувствительны к прикосновениям – даже прикосновение простыни может вызвать боль. Это все симптомы повреждения периферических нервов. Он поражает ваши стопы, ноги и руки, и это самый распространенный тип повреждения нервов у людей с диабетом. Как правило, это начинается в ногах, как правило, в обеих ногах одновременно", — описывает этот признак CDC США.

Чувство покалывания в стопах

Вы когда-нибудь чувствовали, будто вас тыкают шпильками в ноги? Это серьезное осложнение, связанное с диабетом. Не игнорируйте постоянные проявления этого признака и немедленно проверьте уровень сахара в крови.

Справка: История болезни пациентов с парезом стопы достаточно типична – сначала у больного наблюдается резкая боль в спине, к которой впоследствии присоединяется боль в ноге ниже колена (в игре по боковой поверхности). Через некоторое время боль стихает, а стопа отказывается работать, становится безмолвной.

Стопа не поднимается, при ходьбе она свисает, что вызывает необходимость высоко поднимать ногу, чтобы не тащить обвисшую стопу по полу. Больной не может стоять и ходить на пятках (симптом Цунга), нога часто подворачивается внутрь, что может вызвать падение при ходьбе.

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