Эти ежедневные привычки могут сократить жизнь на десятки лет

Синий свет блокирует мелатонин и портит сон

Не только алкоголь и табак обладают способностью убивать. Некоторые обычные привычки, которые вы даже не замечаете, могут действовать на ваш организм так же.

Об этом пишет StarsInsider.

Самые вредные «обычные» привычки:

Проводите много времени в помещении

Проведение много времени в помещении вредно для здоровья и увеличивает риск смерти.

Много сидите

Малоподвижный образ жизни действительно может повлиять на долголетие, и долгое сидение является одним из главных виновников. Это действительно плохая новость для тех, кому приходится проводить подавляющее большинство своего рабочего времени, сидя за столом.

Длительное сиденье действительно влияет на нашу жизнь. Исследования показали, что сокращение ежедневного времени сиденья до менее трех часов может добавить к вашей жизни до двух лет.

Слишком мало спите

Если вы регулярно спите менее пяти часов в сутки, ваш риск смерти выше, чем у оставшегося в постели еще несколько часов.

Слишком много красного мяса в рационе

Нет ничего плохого в том, чтобы время от времени наслаждаться вкусным стейком или сочным бургером. По оценкам, ежедневное употребление красного мяса увеличивает риск смерти примерно на 13%.

Использование телефона

Согласно исследованиям, использование смартфонов связано со снижением качества сна, а также с более высоким уровнем тревожности и депрессии. Все это может повлиять на продолжительность жизни.

Избегаете острой пищи

Согласно исследованию, люди, которые ежедневно едят острую пищу, имеют на 14% меньший риск умереть по сравнению с людьми, которые делают это только раз в неделю.

Беспокойство о смерти

Как бы иронически это ни звучало, беспокойство относительно смерти может привести к преждевременной смерти. Если вы живете с высоким уровнем тревоги по поводу собственной смертности, это может повлиять на ваше здоровье.

Раньше мы писали о трех привычках после 30, которых следует срочно избавиться, чтобы наконец-то жить счастливо и без стресса. Больше об этом читайте в новости.