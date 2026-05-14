Эти фрукты могут заменить десерты без вреда для здоровья: какие из них самые сладкие

Фрукты

Некоторые фруктымогут быть слаще популярных снеков и десертов благодаря высокому содержанию природных сахаров. В то же время, в отличие от сладостей с добавленным сахаром, они содержат клетчатку, антиоксиданты и другие полезные вещества, которые положительно влияют на организм.

Об этом сообщило издание Verywell Health

Замена сладких снеков фруктами может помочь улучшить качество питания и поддержать здоровье. Исследователи объясняют: хотя многие фрукты содержат значительное количество фруктозы и других природных сахаров, они действуют на организм иначе, чем рафинированный сахар.

Благодаря клетчатке, воде и растительным соединениям фрукты замедляют усвоение сахара, помогают избегать резких скачков глюкозы в крови и дольше поддерживают чувство сытости.

Одним из самых сладких фруктов назвали манго. В одном стакане сырых кусочков содержится 22,6 грамма общего сахара. Несмотря на это, результаты 29 клинических исследований свидетельствуют, что употребление манго связано с улучшением гликемического контроля и снижением оксидативного стресса. В отдельном исследовании взрослые с преддиабетом ежедневно употребляли около 300 граммов свежего манго в течение 24 недель — у них зафиксировали улучшение контроля уровня глюкозы и чувствительности к инсулину.

В перечень также попали финики. Один финик сорта Меджул содержит примерно 16 граммов природного сахара. Несмотря на то, что финики более чем на 70% состоят из сахара, они имеют низкий гликемический индекс. Исследование с участием людей с диабетом 2 типа показало, что умеренное потребление фиников не влияло на индекс массы тела и не повышало уровень глюкозы в крови. Кроме того, исследователи обратили внимание на возможное положительное влияние на сердечно-сосудистую систему — снижение общего холестерина и повышение уровня «хорошего» холестерина.

Виноград, который часто называют «конфетами природы», также вошел в список. В одной чашке сырого винограда содержится 25,1 грамма сахара. Несмотря на высокую сладость, исследования показывают, что виноград может положительно влиять на факторы риска метаболического синдрома, в частности способствовать снижению артериального давления и улучшению липидного профиля. Кроме того, виноград содержит полифенолы и ресвератрол, которые связывают с поддержанием чувствительности к инсулину и контролем уровня глюкозы.

Сладким и одновременно полезным фруктом назвали и ананас. В стакане кусочков ананаса содержится 16,3 грамма сахара. Особое внимание ученые обратили на бромелайн — группу ферментов, которые помогают расщеплять белки и способствуют пищеварению. Также бромелайн связывают с противовоспалительными свойствами, уменьшением отеков и поддержкой заживления тканей.

В перечень вошли и бананы. Один банан содержит почти 20 граммов природного сахара. По мере созревания крахмал в бананах превращается в сахара, из-за чего фрукт становится слаще. В то же время бананы богаты калий и магний — электролиты, которые помогают поддерживать работу сердца, водный баланс и восстановление после физических нагрузок.

Не менее сладкой оказалась черешня. Одна чашка сырой сладкой черешни содержит почти 20 граммов сахара. Исследователи отмечают, что черешня богата антоцианами — антиоксидантными соединениями, которые могут помогать снижать воспаление, поддерживать здоровье сосудов и контролировать артериальное давление. Также есть данные, что потребление черешни может положительно влиять на функцию сосудов и снижать риски метаболических нарушений, связанных с диабетом 2 типа.

Среди фруктов с высоким содержанием природного сахара ученые также выделили груши. Одна средняя груша содержит 17,4 грамма сахара. При этом фрукт богат растворимой клетчаткой, в частности пектином и сорбитом, которые поддерживают пищеварение и регулярную работу кишечника. Исследования также связывают потребление груш со снижением риска развития диабета 2 типа.

