Эти фрукты помогают быстрее заснуть и крепче спать: что есть перед сном

Обычные фрукты из супермаркета могут помочь быстрее засыпать и улучшить качество ночного отдыха. Речь идет о киви, который, по данным исследований, способен сократить время засыпания на 35%, и вишни.

Эксперт по сну Йоши Курихара объяснил, что многие люди недооценивают влияние питания на качество сна. По его словам, некоторые фрукты содержат природные соединения, которые помогают регулировать цикл сна и бодрствования, поддерживают выработку серотонина и мелатонина и способствуют более глубокому отдыху.

Особое внимание специалисты обращают именно на киви. Исследование Тайбейского медицинского университета, опубликованное в Азиатско-Тихоокеанском журнале клинического питания, показало, что люди, которые съедали два киви примерно за час до сна в течение четырех недель, засыпали на 35% быстрее. Кроме того, общая продолжительность их сна увеличилась примерно на 13%.

Йоши Курихара отмечает, что киви содержат серотонин — нейромедиатор, который участвует в регуляции сна, настроения и пищеварения. Также во фрукте есть антиоксиданты, в частности витамины С и Е, а еще фолат, которые помогают организму поддерживать естественную выработку мелатонина и уменьшать оксидативный стресс.

По словам эксперта, недостаток серотонина или мелатонина может нарушать внутренние биологические часы человека, из-за чего возникают трудности с засыпанием или частые ночные пробуждения. Именно поэтому киви называют одним из естественных способов поддержать здоровый режим сна без добавок или специальных препаратов.

Еще одним продуктом, который может положительно влиять на ночной отдых, являются вишни, особенно кислые сорта, такие как Монморенси. Они содержат мелатонин — гормон, который сигнализирует организму о подготовке ко сну.

Исследование Университета штата Луизиана 2023 года показало, что употребление терпкого вишневого сока помогло людям с бессонницей увеличить общую продолжительность сна более чем на час. Специалисты также обращают внимание, что вишни содержат триптофан и антоцианы, которые могут способствовать лучшему засыпанию и поддержанию непрерывного сна в течение ночи.

Йоши Курихара советует употреблять один-два киви или небольшую порцию вишен примерно за час до сна. Для лучшего эффекта их можно сочетать с легким источником белка, например греческим йогуртом, который помогает организму усваивать триптофан.

В то же время эксперт отмечает, что даже полезные продукты не компенсируют вредных привычек перед сном. Он советует избегать кофеина во второй половине дня, не тренироваться интенсивно поздно вечером и ограничивать использование экранов перед отдыхом.

Также он обратил внимание на исследование Университета Аделаиды 2024 года, которое показало, что интенсивные физические упражнения менее чем за два часа до сна могут уменьшать фазу глубокого сна почти на 20% по сравнению с тренировками в первой половине дня.

Эксперт отмечает, что качественный сон обычно зависит не от одного отдельного способа, а от сочетания правильного питания, стабильного режима и спокойной вечерней рутины. Он советует перед сном приглушать свет, откладывать гаджеты и создавать организму четкие сигналы для отдыха.

