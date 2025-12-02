Эти фрукты разрушают печень хуже алкоголя

манго / © Associated Press

Реклама

Некоторые распространенные фрукты могут нагружать здоровье печени и увеличивать риск ее повреждения при чрезмерном употреблении.

Об этом пишет e.vnexpress.net.

Манго

Реклама

Манго ценят за сладкий вкус и тропический аромат, что делает его популярным фруктом. Однако, согласно исследованию, опубликованному Национальной медицинской библиотекой США, манго имеет высокое содержание сахара, в том числе фруктозы, которая составляет около 15% мякоти фрукта. Фруктоза перерабатывается печенью в жир, и чрезмерное потребление может привести к жировой болезни печени, что приводит к накоплению жира в клетках печени и увеличивает риск повреждения печени.

Эксперты советуют ограничить потребление манго. Тем, кто имеет проблемы с печенью или диабетом, следует обратиться за персональной консультацией к своему врачу.

Дуриан

Дуриан, известный как «король фруктов», славится своим сильным вкусом и кремовой текстурой. Хотя эти фрукты обеспечивают необходимые витамины и минералы, они также содержат много калорий и насыщенных жиров, что может повлиять на здоровье печени.

Реклама

Американский фонд печени советует людям с жировой болезнью печени избегать продуктов с высоким содержанием сахара, жира и калорий, поскольку они могут ухудшить состояние печени.

Кроме того, исследование Всемирной организации здравоохранения показало, что высокое потребление насыщенных жиров увеличивает риск инсулинорезистентности и болезни печени. У людей с жировой болезнью печени чрезмерное потребление дуриана может ухудшить способность печени перерабатывать жир, что приводит к воспалению и дальнейшему накоплению жира.

Лонган

Лонганы богаты фруктозой, глюкозой и сахарозой, которые могут создавать нагрузку на печень в случае чрезмерного потребления. Исследование, опубликованное в Food Frontiers, показало, что чрезмерное потребление лонгана вызывает дисбактериоз кишечника, воспаление и нарушение функции печени.

Реклама

Боярышник

Боярышник часто используют в вареньях, сиропах или употребляют сырым для улучшения пищеварения благодаря высокому содержанию органических кислот, таких как лимонная кислота. Хотя он поддерживает пищеварение, чрезмерное потребление может привести к желудочно-кишечному дискомфорту, тошноте, диарее и боли в животе.

Здоровым людям следует ограничивать потребление — примерно 100–150 граммов на порцию для поддержания оптимального здоровья печени.

Раньше мы писали о том, как ладони и ногти могут предупредить о болезни печени. Больше об этом читайте в новости.